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リオネル・メッシは、インテル・マイアミがレッドブル・ニューヨークに0-2で敗れた試合で途中出場し、続いていた得点関与が途切れた。キリ・ゴンサレス監督は、スペインへの慌ただしい移動日程を受け、大事を取ってアルゼンチン人選手をベンチスタートにしたと明かした。

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メッシがベンチスタート、インテル・マイアミの勢い止まる

メッシの好調な個人記録は、インテル・マイアミが土曜日に敵地でレッドブル・ニューヨークに0-2で敗れたことで、突然途切れた。この結果、チームの連勝も3で止まった。アルゼンチン人FWは予想外にもベンチスタートとなり、後半早々に投入されたが、逆転には導けなかった。

メッシが得点に絡めなかったのは、クラブと代表を合わせた直近13試合で初めて。インテル・マイアミは、もどかしい一戦を通じて普段の攻撃の鋭さを欠いた。

過密な移動日程を考慮し、予防的に先発を回避

インテル・マイアミのゴンサレス監督は、メッシをベンチスタートにする判断は事前に決まっていたと説明した。メッシは権威あるアストゥリアス王女賞のスポーツ部門を受賞するため、木曜日にスペインのオビエドへ渡っていた。長距離移動から試合までの時間が短かったため、コーチングスタッフは慎重に出場時間を管理することにした。ゴンサレス監督は、試合が続くなかでメッシを守るための、あくまで予防的な措置だったと強調した。

「これはすでに合意していたことだ」とゴンサレス監督は『ESPN』が伝えたコメントで語った。「当然、彼は長旅を経て、時差や気温の変化、そのほかにもさまざまな要因があった。

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「我々はそのすべてを十分に把握していた。水曜日にも試合があることを踏まえ、彼に問題が起きないように、特にケガを避けるためには、これが最善だということで合意した。今日は回復を図りながら、少し出場時間を得ることが目的だった。いつも通り、彼は良いプレーをした」

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ゴンサレス監督、中盤の低調なプレーを厳しく批判

主将のメッシが先発しなかったインテル・マイアミは、試合のテンポをコントロールできなかった。ゴンサレス監督は、ボールを保持できず、後方から組み立てるというゲームプランも実行できなかったチームを厳しく批判した。

「中盤でボールを失う回数があまりにも多く、自陣ゴールの方を向いたままパスを出す場面も多すぎた。後方からのビルドアップにも苦しんだ」と監督は続けた。「これについては私が責任を負わなければならない。

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「ハーフタイムに選手たちに伝えた通り、流れを変える必要があった。少しは改善したが、私は決して満足していないし、選手たちも同じだ。ただ、これは教訓になる。慢心は許されないと思い知らせる、痛い一撃だ。気を緩めてはいけない」

次戦のFCシンシナティ戦に照準

残念な結果に終わったものの、インテル・マイアミは勝ち点55で東地区3位につけ、依然として好位置にいる。チームはこの敗戦から早急に立ち直りたいところだ。次戦は木曜日、ホームでFCシンシナティを迎える。重要なホームでの勝利をつかむには、攻撃のリズムを取り戻し、中盤でのパスの精度を高める必要がある。