キリアン・ムバッペはフランス代表で何ゴールを決めているのか？「レ・ブルー」のスター選手のワールドカップ、ユーロ、国際親善試合における全得点記録

キリアン・ムバッペは、得点力において現代サッカー界屈指の選手だ。
驚異的なスピードと卓越したボールテクニックを誇るパリ・サンジェルマンのスターは、フランス史上最高の選手への道を着実に進んでいる。
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代表では2017年オランダ戦で初得点。19歳だった2018年W杯決勝クロアチア戦では65分に得点を挙げ、ペレに次ぐ史上2番目の若さで決勝得点を記録し、フランスに優勝をもたらした。
では、彼はこれまでに何得点を挙げ、どの大会で最も多く得点を奪ったのでしょうか？
ムバッペのフランス代表通算得点数
|大会
|試合数
|得点
|ワールドカップ
|16
|16
|ユーロ
|9
|1
|ワールドカップ予選
|16
|11
|ユーロ予選
|13
|12
|UEFAネーションズリーグ
|21
|9
|国際親善試合
|25
|11
|100
|60
ワールドカップでムバッペは何ゴールを決めたか？
|大会
|試合数
|ゴール数
|2018年大会
|7
|4
|2022年ワールドカップ
|7
|8
|2026年ワールドカップ
|2
|4
|16
|16
ムバッペのユーロ大会での記録
|大会
|試合数
|得点
|ユーロ2020
|4
|0
|ユーロ2024
|5
|1
|9
|1
ワールドカップ予選での得点数
|版
|得点
|2018年ワールドカップ予選
|1
|2022年ワールドカップ予選
|5
|2026年ワールドカップ予選
|5
|11
フランス代表ムバッペの親善試合での得点数
|試合数
|得点
|25
|11
ムバッペのフランス代表でのハットトリック
|試合
|ゴール
|大会
|日付
|フランス 8-0 カザフスタン
|4
|2022 FIFAワールドカップ予選
|2021年11月13日
|フランス 3-3 アルゼンチン
|3
|2022 FIFAワールドカップ
|2022年12月18日
|フランス 14-0 ジブラルタル
|0
|ユーロ2024予選
|2023年11月18日
ムバッペが最も好む対戦相手
|チーム
|得点
|オランダ
|6
|アルゼンチン
|5
|カザフスタン
|4
|ジブラルタル
|4
|ウクライナ
|4
|アイスランド
|3
|ポーランド
|3