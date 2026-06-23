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Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
Mudeet Arora

翻訳者：

キリアン・ムバッペはフランス代表で何ゴールを決めているのか？「レ・ブルー」のスター選手のワールドカップ、ユーロ、国際親善試合における全得点記録

キリアン・エンバペ
フランス
ワールドカップ
UEFA EURO

このフランス人選手は2017年の代表初ゴール以来、得点を量産し続けている。

キリアン・ムバッペは、得点力において現代サッカー界屈指の選手だ。

驚異的なスピードと卓越したボールテクニックを誇るパリ・サンジェルマンのスターは、フランス史上最高の選手への道を着実に進んでいる。

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代表では2017年オランダ戦で初得点。19歳だった2018年W杯決勝クロアチア戦では65分に得点を挙げ、ペレに次ぐ史上2番目の若さで決勝得点を記録し、フランスに優勝をもたらした。

では、彼はこれまでに何得点を挙げ、どの大会で最も多く得点を奪ったのでしょうか？

ムバッペのフランス代表通算得点数

大会試合数得点
ワールドカップ1616
ユーロ91
ワールドカップ予選1611
ユーロ予選1312
UEFAネーションズリーグ219
国際親善試合2511

 

10060

ワールドカップでムバッペは何ゴールを決めたか？

大会試合数ゴール数
2018年大会74
2022年ワールドカップ78
2026年ワールドカップ24

 

1616

ムバッペのユーロ大会での記録

大会試合数得点
ユーロ202040
ユーロ202451

 

91

ワールドカップ予選での得点数

得点
2018年ワールドカップ予選1
2022年ワールドカップ予選5
2026年ワールドカップ予選5

 

11

フランス代表ムバッペの親善試合での得点数

試合数得点
2511

ムバッペのフランス代表でのハットトリック

試合ゴール大会日付
フランス 8-0 カザフスタン42022 FIFAワールドカップ予選2021年11月13日
フランス 3-3 アルゼンチン32022 FIFAワールドカップ 2022年12月18日
フランス 14-0 ジブラルタル0ユーロ2024予選2023年11月18日

ムバッペが最も好む対戦相手

チーム得点
オランダ6
アルゼンチン5
カザフスタン4
ジブラルタル4
ウクライナ4
アイスランド3
ポーランド3
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