キリアン・ムバッペはフランス代表で何ゴールを決めているのか？「レ・ブルー」のスター選手のワールドカップ、ユーロ、国際親善試合における全得点記録

キリアン・ムバッペは、得点力において現代サッカー界屈指の選手だ。

驚異的なスピードと卓越したボールテクニックを誇るパリ・サンジェルマンのスターは、フランス史上最高の選手への道を着実に進んでいる。

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代表では2017年オランダ戦で初得点。19歳だった2018年W杯決勝クロアチア戦では65分に得点を挙げ、ペレに次ぐ史上2番目の若さで決勝得点を記録し、フランスに優勝をもたらした。

では、彼はこれまでに何得点を挙げ、どの大会で最も多く得点を奪ったのでしょうか？

ムバッペのフランス代表通算得点数

大会 試合数 得点 ワールドカップ 16 16 ユーロ 9 1 ワールドカップ予選 16 11 ユーロ予選 13 12 UEFAネーションズリーグ 21 9 国際親善試合 25 11 100 60

ワールドカップでムバッペは何ゴールを決めたか？

大会 試合数 ゴール数 2018年大会 7 4 2022年ワールドカップ 7 8 2026年ワールドカップ 2 4 16 16

ムバッペのユーロ大会での記録

大会 試合数 得点 ユーロ2020 4 0 ユーロ2024 5 1 9 1

ワールドカップ予選での得点数

版 得点 2018年ワールドカップ予選 1 2022年ワールドカップ予選 5 2026年ワールドカップ予選 5 11

フランス代表ムバッペの親善試合での得点数

試合数 得点 25 11

ムバッペのフランス代表でのハットトリック

試合 ゴール 大会 日付 フランス 8-0 カザフスタン 4 2022 FIFAワールドカップ予選 2021年11月13日 フランス 3-3 アルゼンチン 3 2022 FIFAワールドカップ 2022年12月18日 フランス 14-0 ジブラルタル 0 ユーロ2024予選 2023年11月18日

ムバッペが最も好む対戦相手