キリアン・ムバッペはパラグアイのプレーに嫌悪感を示し、「俺たちだって汚いプレーはできる」と語った。

土曜日のフランス戦勝利後、ムバッペとシェルキはパラグアイの粗暴なプレーを批判した。南米チームは多くの悪質なファウルを犯したがイエローカードはゼロ。結局1－0で敗退した。

グスタボ・アルファロ監督率いるパラグアイ代表は、卑劣なプレーが際立ち、手を控えた選手はほとんどいなかった。マティアス・ガラルサ、フアン・カセレス、グスタボ・ベラスケス、元ヘタフェのオマル・アルデレテらが特に目立った。

フランスは冷静さを保ったが、パラグアイが0枚だったのに対し、最終的に3枚のイエローカードを受けた。肘打ちや挑発、大げさな演技、ムバッペの脛に靴を押し付ける行為があったにもかかわらずだ。

「パラグアイには、汚いプレーをするならこちらもできると示した」とムバッペ。「彼らが『失せろ』と言うなら、こちらも同じように叫ぶ。彼らはサッカーをしに来たわけではないが、我々はやり方を示した」

「袖をまくる必要があるなら、そうする。彼らは我々がタキシードでプレーすると思っていたかもしれないが、我々も汚くできる。攻撃だけではないことを示した」とムバッペは語った。

後半途中出場のチームメイト、ラヤン・シェルキも試合中の光景に呆れていた。「パラグアイは30回もファウルを犯してイエローカード1枚も出ないなんて理解できない」

「今日、我々は戦う準備ができていることを示した」とシェルキは語った。試合後、フランス代表はパラグアイの目の前で勝利を祝った。一時小競り合いが発生したが、すぐに収まった。