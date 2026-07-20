『レキップ』紙によると、大会直前、キャプテンのキリアン・ムバッペとフランスサッカー連盟会長のフィリップ・ディアロが激しく対立した。原因はワールドカップの報奨金で、ディアロ会長は「半決勝以降でないと支払わない」と主張した。

ディアロ会長は、ムバッペらへのボーナス支払いを準決勝進出以降に限定するよう強く主張。選手側はこれに強く反発した。また、選手側が要求していた特殊冷却室も、連盟は当初渋っていたが、批判を受けてようやく提供したという。

ディアロ氏は、連盟が自らに課した緊縮財政を理由に挙げた。しかし選手たちは、代表団を12万ユーロ相当のファーストクラスで米国へ送った一方で、自分たちの家族にはほとんど支援がなかったことに驚いた。

フランス代表監督は、ジネディーヌ・ジダンがディディエ・デシャンから引き継ぐ見込み。

選手と連盟幹部の対立に加え、退任するディディエ・デシャン監督は土曜のイングランドとの3位決定戦（4―6）後、「耐え難い環境」を口にした。スポーツ面でもフランス代表のW杯は失望で終わり、準決勝では新王者のスペインに0―2で敗れた。

デシャン監督は14年間チームを率い、2018年大会制覇を含む成果を残したが、大会後に退任。後任にはジネディーヌ・ジダン氏の就任が濃厚だ。