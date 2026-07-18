キリアン・ムバッペが仏英戦前にSNSで感動メッセージを投稿

ディディエ・デシャン監督は土曜、フランス代表を率いる最後の試合に臨む。W杯3位決定戦イングランド戦（オランダ時間23時）のキックオフ直前、キリアン・ムバッペは2012年からチームを導いてきた指揮官に温かい賛辞を贈った。

2人は2018年大会優勝をはじめ、4年後の決勝進出、そして今大会の準決勝進出など大きな成功を収めてきた。

ムバッペはデシャン体制下でW杯通算20得点。今大会8ゴールでメッシ（21点）に1点差に迫る。

「今日があなたの最後の舞いだ」と27歳のムバッペは綴る。「私たちにこれほど多くのものを与えてくれたあなた。もっとふさわしい結末を用意すべきだったのに、私たちはそれに応えられなかった。」

「14年間に成し遂げたことを言葉で表すのは難しい。あなたはチームの再生に欠かせなかった。人々はいつもあなたの偉大さを理解してきたわけではないが、時と歴史が証明するだろう……」

「長年にわたり、最大の舞台で祖国を代表する機会と可能性を与えてくれてありがとう。わが国の偉大なレジェンドの一人と肩を並べることができたことを光栄に思うし、共に経験し、成し遂げたすべてのことについて、素晴らしい思い出しか残っていない。」

「あなたの新たな冒険が素晴らしいものになることを願っています。このユニフォームにあなたがもたらしてくれたすべてに、改めて感謝します」とムバッペは語った。レ・ブルーの主将は、イングランド戦でデシャン監督の下での106試合目にして最後の国際試合に臨む。デシャン監督は、このストライカーのゴールを64回も祝福してきた。

デシャンは選手・代表監督の両方でW杯を制した数少ない人物の一人であり、1993年にはマルセイユでフランス勢初となるCL制覇に貢献した。

2000年の欧州選手権でも代表を率い、決勝でイタリアを破って優勝。キャプテンとして98年W杯に続き、再び最初にトロフィーを掲げた。