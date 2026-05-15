キリアン・ムバッペは、レアル・マドリード対レアル・オビエド戦（2-0）後の会見でベンチ入り理由を説明し、アルヴァロ・アルベロア監督を名指しした。監督はこれを否定した。

ムバッペはここ数週間、筋肉系の怪我で別荘で療養していた。

この行動が批判を招き、木曜の試合でピッチに立った際にはサンティアゴ・ベルナベウからブーイングが起きた。

先週の日曜にはバルセロナ戦のメンバーからも外れた。

ムバッペは2試合連続で出場できなかったのは自分のせいではないと主張。「バルセロナ戦に出場できるコンディションは整っていた。あの試合が好きだ。彼ら相手にはいつも得点しているから」

「体調は良かった。出なかったのは、マスタンツォーノ、ヴィニ、ゴンサロに次ぐ4番目のフォワードだからだ」

「与えられた時間でプレーするだけだ。良いパフォーマンスだったし、ジュード（ベリンガム）にもアシストできた。ホームで勝てたのは大切で、前向きでいることが大事だ」

その後、アルベロア監督は「4人のフォワードがいるわけでもないし、彼にそんな発言をした覚えはない。誤解があったのかもしれない」と否定した。 正直、何と言えばいいか分からない。私は彼に「4人目のフォワードだ」と一度も言ったことがない。」



































