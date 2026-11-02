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レーシング・サンタンデールの幼いファンは、オーレリアン・チュアメニのシュートが偶然当たり、忘れられないサプライズを受けた。キリアン・エンバペとフランス人MFは、サイン入りユニフォームを贈り、気の利いた冗談を飛ばして、4歳のファンを笑顔でエル・サルディネーロから送り出した。

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エル・サルディネロでの一瞬の恐怖

ラシンの4歳のファンが、レアル・マドリーとのリーガの一戦で思いがけない怖い思いをした。しかし試合後には、心温まるサプライズが待っていた。少年マキシモは、後半にチュアメニが放ったシュートの直撃を受けた。

その出来事が起きたのはハーフタイム明け間もなく、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームはすでにホームのラシンを相手に3-0と大きくリードしていた。チュアメニがペナルティーエリアのかなり外から右足で強烈なシュートを放つと、ボールはクロスバーを大きく越えた。

不運にも、ボールはそのまま観客席に飛び込み、少年に当たった。突然の直撃に4歳のマキシモは泣き出し、家族も心配そうに見守った。

エンバペがマドリーの同僚をからかう

しかし試合終了後、マキシモと父親がスタジアム内の施設に招かれると、涙はすぐに喜びへと変わった。チュアメニは狙いを外したシュートを少年に直接謝り、サイン入りのレアル・マドリーのユニフォームを贈った。

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その夜のハイライトは、ほどなくして訪れた。廊下で2人のそばを通りかかったエンバペは、少年が自分の名前を呼ぶのを聞くとすぐに立ち止まり、声をかけて無事かどうかを確かめた。

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エンバペはその後、同胞のシュートの腕前を冗談にして場を和ませた。「チュアメニのせいだよね？ チュアメニはシュートの打ち方を知らないんだ！ 大丈夫？」。そう冗談を言うと、喜ぶ少年とハイタッチを交わし、一緒に写真に収まった。

家族の間で揺れる両クラブへの思い

マキシモの父親は、家族が両クラブに深い愛情を抱いていると明かした。それだけに、試合後の交流は一層特別なものとなった。『レアル・マドリーTV』の取材に応じ、選手たちの温かな心遣いに深い感謝を示した。

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「マキシモは元気です。ただびっくりしただけですよね。こうした心遣いには感謝するばかりです。ここまで来てくれたことだけでも、素晴らしい気遣いです」と父親は説明した。「私たちの気持ちは少し揺れています。根っからのマドリーファンですが、相手が地元となると……地元が優先です」

さらに父親は、息子とスペインの強豪を結ぶ驚くべき偶然も明かした。「でも、マドリーにも勝ってほしいという思いが、心のどこかにいつもあります。マドリーは私たちにとって大きな存在です。実は、マキシモが生まれたのは、私たちが14回目のチャンピオンズリーグ優勝を果たした日なんです」と付け加えた。

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欧州の大会に向けて準備

モウリーニョ監督率いるチームは今後、水曜日にAEKと対戦するチャンピオンズリーグへと意識を切り替える。その後、マドリーは次のリーガの試合でバレンシアに遠征する。