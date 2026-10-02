フランスサッカー連盟（FFF）は、この捜査を受けて直ちに民事当事者として手続きに加わった。2004年に警察官となったサンハジは、代表選手たちから「モモ」の愛称で呼ばれていたが、重大な法的影響に直面している。9月16日には、公金の盗品受領、贈収賄、影響力行使、詐欺、さらに脱税に絡む資金洗浄の容疑で正式に起訴された。

裁判所は無罪推定の原則を適用した上で、同氏に8万ユーロの保釈金を命じ、現役および元選手、監督、役員との接触禁止、さらにスポーツ分野での職務禁止も科した。また、クレールフォンテーヌのトレーニングセンター、スタッド・ド・フランス、パルク・デ・プランスへの立ち入りについても、今後は事前許可が必要となっている。

パリ検察による捜査の発端となったのは、2024年夏に国家金融捜査機関「Tracfin」から寄せられた通報だった。司法当局は、代表選手たちによる金銭提供が通常の寄付に当たるのか、それとも私的な警備業務に対する隠れた報酬なのかを調べている。

エムバペはこの警備責任者に対し、総額18万300ユーロを提供した。このうち6万300ユーロは、スーパースターが自身のボーナスを警備チームに分配した後の2023年6月のワールドカップ・ボーナスに当たる。さらに別の3人の警察官がそれぞれ3万ユーロを受け取った。

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財務スキャンダル：キリアン・エムバペにも起訴はあるのか？

さらに12万ユーロが、住宅購入のための貸付金として、エムバペの母で代理人でもあるファイザ・ラマリを通じてサンハジに渡っていた。エムバペ側は、これらの金額は見返りのない、行われた仕事への謝意だったと強調した。レアル・マドリーのこのアタッカーに対する起訴は出ていない。ただし、2023年7月のカメルーン旅行を含む私的な渡航によって、疑惑はさらに強まった。

サンハジは20年以上にわたり、エキップ・トリコロール周辺で中心的な窓口役を務めてきた。その影響力は、2026年ワールドカップでもスタッフとして残すよう求めるチームやジネディーヌ・ジダンの要望にまで及んでいた。

エムバペ以外でも、2020年から2024年にかけて、現役および元代表選手およそ15人からの資金提供は、休暇費用や現物支給を除いても30万ユーロを超えた。その中には、ラファエル・ヴァラン、サブリ・ラムシ、ローラン・ブランによる各2万ユーロ、ヤン・エムヴィラの1万5000ユーロ、マッテオ・ゲンドゥージの7500ユーロが含まれていた。2024年10月25日にゲンドゥージへ送ったメッセージの中で、サンハジは「この件が明るみに出れば、私は終わりだ」と記していた。

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フランス代表の警備責任者は集合写真にも加わっていた

連盟と警察は、これらの事案に段階的に対応した。監察総局の捜査を受け、国家警察本部は、申告されていなかったエムバペの小切手を理由に、2025年12月19日付でサンハジの早期退職を命じた。

それでも連盟は直ちに2026年7月までの契約で同氏を雇用し、ワールドカップに向かう代表チームに帯同させた。6月2日には、エマニュエル・マクロン大統領の訪問時、エムバペの発案でサンハジは公式の集合写真にも加わっていた。