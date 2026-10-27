『フランス・フットボール』の編集長ヴァンサン・ガルシアが月曜夜の授賞式の際に明かしたところによると、バイエルン・ミュンヘンのストライカーとレアル・マドリーのアタッカーの明暗を分けたのは、わずかな票差だったようだ。

「今年は有力候補が何人もいました。最も競り合ったのは上位の２人、ハリー・ケインとキリアン・エンバペです。両者の争いはごくわずかな差で決着しました」とガルシアは説明した。

最終的なポイント差は、それまでで最も僅差だった2024年の結果をさらに下回ったという。当時はマンチェスター・シティのMFロドリが、レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールをわずか41ポイント差で抑えていた。ガルシアは「今年の首位争いは、ケインとエンバペの間で信じられないほどの接戦でした」と語った。

一時は2018年のフランス代表の世界王者が勝利するかに見えたが、最後の最後でケインが逆転した。「投票が行われた１カ月間、私はリアルタイムで結果を追っていました。キリアンが長い間リードしていましたが、ハリー・ケインが追い上げ、最後は本当にごくわずかなポイント差で決着しました」とガルシアは舞台裏を明かした。

自身がどの選手に投票したかについて、『フランス・フットボール』の編集長は明かさなかった。「それは公表されてから知っていただくのがいいでしょう。私は審査員に、雑誌が発売されるまで投票先を明かさないようお願いしているので、私もそうします。私は受賞しなかった選手に投票しましたし、彼も受賞に値したと思います」

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バロンドール：エンバペとヤマルは自ら受賞の可能性を潰したのか？

自身の受賞の可能性について一貫して口を閉ざしていたケインとは対照的に、エンバペはここ数週間、最終的に３位となったラミン・ヤマルと同様、公の場でたびたび自画自賛していた。

それが最終的にエンバペにとって投票結果に悪影響を及ぼしたかどうかは、判断が難しい。ただ、元バロンドール責任者のパスカル・フェレは最近、積極的な自己アピールは重大な過ちだと考えていると語った。

フェレはフランス紙『ル・パリジャン』に、「投票者は世間知らずではありません。選手が最高だと10回も15回も聞かされなくても、その選手を見極め、評価するために必要な経験と判断力を備えています」と語った。

フェレはかつて授賞式の運営に携わったほか、バロンドールを主催するフランスのサッカー誌『フランス・フットボール』の編集長も務めていた。