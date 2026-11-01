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ライブ
Jose Mourinho & Harry Kanegetty
翻訳者：

キリアン・エンバペをめぐる不満を抱えながらも、ジョゼ・モウリーニョがバロンドール受賞者ハリー・ケインに特別な言葉をかける

ブンデスリーガ
ラ・リーガ
ハリー・ケイン
キリアン・エンバペ

今週のサッカー界は、月曜日にバイエルンのスーパースター、ハリー・ケインに贈られたバロンドールの話題一色だった。一方、ジョゼ・モウリーニョの教え子であるキリアン・エンバペは僅差で受賞を逃した。ポルトガル人指揮官はそれを残念がる一方、イングランド代表選手の受賞を喜んだ。

「ハリー・ケインと一緒に仕事ができたのは光栄だった。彼はトッププレーヤーであり、素晴らしいプロフェッショナルだ。もちろん、自分の選手が受賞できなかったことには悔しさがあった。それでも、失望がある中でハリーのことをうれしく思う。彼はその年齢で、これまでのキャリア全体に対してこのような賞を受けるにふさわしい」と、モウリーニョはラシン・サンタンデールとのリーグ戦を前にした記者会見で語った。モウリーニョは2019年から2021年にかけて、トッテナム・ホットスパーで公式戦86試合にわたりケインを指導した。

「一方で、キリアンは唯一無二の存在だ」と、ポルトガル人指揮官は続けた。「メッシやクリスティアーノ・ロナウド、プラティニのように、バロンドールを複数回受賞した選手もいる。バロンドールは毎年授与されるが、ワールドカップ史上最高の選手は一人しかいない。バロンドールの投票に関しては、特にジュード・ベリンガムの順位に少し驚いた。彼は11位だった。これ以上はコメントしたくない」

ケインは月曜日、ロンドンで昨シーズンの世界最優秀選手に贈られる権威ある賞を受賞した。2位となったエンバペをわずか28ポイント差で上回った。
フランス人FWは昨シーズン、レアル・マドリーで目立ったタイトルを獲得できず、北米で開催されたワールドカップでも、フランス代表として臨んだ3位決定戦でケイン擁するイングランド代表に敗れた。一方、ケインはバイエルンでリーグ優勝とDFBポカール優勝の2冠を達成。さらに、全公式戦を通じてバイエルンで61ゴールを挙げ、7ゴールをアシストした。

チャンピオンズリーグでも、ケインはバイエルンでエンバペを上回る成績を残した。バイエルンは準々決勝で、ほかならぬレアル・マドリーを敗退に追いやった。これによりケインは、1996年にボルシア・ドルトムントの選手としてバロンドールを受賞したマティアス・ザマー以来、初めて同賞を受賞したブンデスリーガの選手となった。

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