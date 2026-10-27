『フランス・フットボール』の編集長ヴァンサン・ガルシアが、月曜夜の授賞式の合間に明かしたところによると、バイエルン・ミュンヘンのストライカーとレアル・マドリーのアタッカーの明暗を分けたのは、わずかな票だったようだ。

「今年は有力候補が何人もいた。最も競り合ったのは上位の2人、ハリー・ケインとキリアン・エムバペで、その争いはごくわずかな差で決着した」とガルシアは説明した。

最終的な得点差は、これまでで最も僅差だった2024年の結果をさらに下回ったという。当時はマンチェスター・シティのMFロドリが、レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールをわずか41ポイント差で上回っていた。ガルシアは「今年の首位争いは、ケインとエムバペの間で信じられないほどの接戦だった」と語った。

一時は2018年に世界王者となったフランス人選手の勝利が濃厚に見えたものの、最後の最後でケインが追い抜いた。「私は投票期間中、結果をリアルタイムで追っていた。キリアンが長くリードしていたが、ハリー・ケインが巻き返し、最終的にはごくごくわずかな得点差で決着した」とガルシアはさらに明かした。

自身が誰に投票したかについて、『フランス・フットボール』の編集長は明かそうとしなかった。「公表されてから知っていただくのがいいでしょう。私は審査員に、雑誌が発売されるまで投票先を明かさないようお願いしているので、私もそうします。私は受賞しなかった選手に投票しましたが、彼も受賞にふさわしかったと思います」

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バロンドール：キリア・エムバペとラミン・ヤマルは自ら受賞を逃したのか？

自身の受賞の可能性について常に多くを語らなかったケインとは対照的に、エムバペはここ数週間、最終的に3位となったラミン・ヤマルと同様に、公の場で自画自賛を繰り返して目立っていた。

それが最終的にエムバペにとって投票結果に悪影響を及ぼしたかどうかは判断が難しい。それでも、かつてバロンドールの責任者を務めたパスカル・フェレは最近、積極的な自己アピールは重大な過ちだと考えていると述べた。

「投票者は世間知らずではありません。選手を見極め、評価するのに必要な経験と判断力を備えています。本人が自分を最高だと10回も15回も言うのを聞く必要はありません」と、フェレはフランス紙『ル・パリジャン』に語った。

フェレはかつて授賞式の運営に携わる一方、バロンドールを授与するフランスのサッカー誌『フランス・フットボール』の編集長も務めていた。