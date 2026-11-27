共有 GOALをGoogleでフォロー

キリアン・エンバペの弟エタンがリールとの契約を2年間延長し、2029年まで残留することになった。従来の契約が今季限りだった19歳は、負傷中も支えてくれたクラブに感謝を表明。数日前にはバイエルン・ミュンヘン戦の勝利に大きく貢献していた。

広告

エタンがリールとの契約を延長

リールは金曜日、公式声明でU-21フランス代表エタン・エンバペとの契約を2年間延長したと発表した。従来の契約は今季終了時に満了する予定だった。

FWのエタンはパリ・サンジェルマンの下部組織で育ち、16歳でトップチームデビュー。2024年夏にリールへ加入し、同年7月4日に自身初のプロ契約を結んだ。同じ夏には兄がPSGからレアル・マドリーへ移籍している。

「決して見捨てられなかった」

エタンは負傷中も支えてくれたリールに感謝した。「契約を延長できて、とてもうれしく、誇りに思う。リールでの挑戦を続けられて本当にうれしい。バイエルン・ミュンヘン戦で味わったような素晴らしい瞬間を、これからも経験したい」

「リールにはとても感謝している。負傷していた時も常に支えてくれ、決して見捨てなかった。成長するのにとても良い環境の中で、充実した日々を送っている。本当に幸せだ。これからも成長を続け、できればクラブとともにタイトルを獲得したい」

広告 広告

レタン会長、計り知れない可能性を評価

リールのオリヴィエ・レタン会長も若手選手の成長を称賛した。「エタンはこの2年間で重要な成長を遂げ、今ではチームと攻撃陣をけん引する存在の一人になった。彼にはまだ計り知れない可能性があり、我々のファミリーの中でさらに大きく成長すると確信している」と語った。

Related Topics

エタンは今季12試合で2ゴール3アシストを記録。水曜日に行われたチャンピオンズリーグのバイエルン戦では、エタンのシュートがポストを直撃し、そのこぼれ球をアレクサンダル・パブロヴィッチが自陣ゴールに入れた。この得点が決勝点となり、リールは2-1で勝利した。

次はル・マン戦

リーグ・アンで3位につけるリールとエタンは、週末のル・マン遠征に目を向ける。リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督は、 バイエルン戦の勝利後にチームを称賛していた 。

広告

アンチェロッティ監督は先週、エタンに「長く」残ってほしいと語っていたが、イタリア人指揮官の願いはかなった。