これを報じたのはウェブサイトのFooty Headlinesだ。報道によると、バイエルンのスター選手は米国のスポーツ用品メーカーで、レアル・マドリーのキリアン・エンバペの後を継ぐ。エンバペは驚くべきことにスイスのシューズメーカー「On」に移った。

オリーセはこれまで、大手メーカーからの打診をすべて断っていたため、用具提供契約を結んでいなかった。その代わり、履きたいシューズを自分で選ぶ自由にこだわっていた。選ぶことが多かったのは、2019年に製造が終了したNike Hypervenom Phantom IIIだ。

報道によると、オリーセはこれまで、後にピッチで履くシューズをインターネットで入手し、世界各地から取り寄せていた。その後、アーティストにデザインを施してもらうことも多く、そうして仕上がったシューズを練習や試合で履いていた。

ナイキはミカエル・オリーセと何を計画しているのか？

ナイキは今回、オリーセとともに大きな変更を計画しているという。2027年には伝説的なハイパーヴェノムシリーズをオリーセとともに再び発売し、その代わりにファントムシリーズを終了する予定だ。Nike Hypervenomは2013年に初めて発表され、当時はナイキのスーパースター、ネイマールが履くシューズだった。