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中国国営テレビがレアル・マドリーの試合の放送を拒み続けており、同クラブのアジアでの商業的な地位は大きな打撃を受けている。この放送停止は、キリアン・エンバペによる中国の元指導者・毛沢東に関する物議を醸す発言を巡り、大きな騒動が起きたことを受けたものだ。

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エムバペの発言を受け、試合中継が見送られる

スペインと中国のスポーツを巡る関係には、依然として大きな緊張が続いている。中国の国営放送局CCTVは、レアル・マドリーがラシン・サンタンデールに3-0で勝利した最近の試合を放送しなかった。この試合ではエムバペがゴールを決めたものの、中国のファンは国内の主要な国営スポーツチャンネル2局で試合を見ることができなかった。

騒動の発端は、4月に撮影され、最近になって表面化した動画だ。そこには、元パリ・サンジェルマン（PSG）のエムバペが、毛沢東の画像に自身の顔を重ねたミームを見て笑う姿が映っていた。エムバペは画像の人物を「どこかの男」と呼び、「中国の独裁者」だと思ったと語ったことで、意図せず国際的な政治問題を引き起こした。

Miguなどの動画配信プラットフォームは、バルセロナがアラベスに6-1で大勝した最近の試合を含め、スペイン1部リーグの一部の試合を引き続き配信している。一方、レアル・マドリーの試合は番組表から姿を消したままだ。この選択的な放送見送りは、怒りがレアル・マドリーとその中心選手に向けられていることを示唆している。

謝罪後も中国との関係は回復せず

当初の反発を受け、エムバペは自身の発言を「軽率だった」として正式に謝罪。また、レアル・マドリーとラ・リーガも、この件について深い遺憾の意を表す声明を発表した。中国外務省はこうした対応を認め、選手の反省を真摯に受け止めていると述べた。しかし、関係改善に向けた働きかけは、まだ公共テレビでの放送再開にはつながっていない。

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中国メディアグループは以前、解決に向けて前進するには、選手、クラブ、リーグの3者すべてによる謝罪が絶対条件だと主張していた。形式上はその条件が満たされたにもかかわらず、CCTVでレアル・マドリーの試合が引き続き放送されていないことから、完全に信頼を取り戻すまでの道のりは長く険しいとみられる。

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エムバペへの金銭面・商業面の影響

テレビ中継の見送りにとどまらず、エムバペ個人が受けた打撃も大きい。動画が拡散すると、中国の複数の大手ブランドは、同FWとの高額なスポンサー契約を速やかに打ち切った。さらに、中国のSNSでの活動も制限されており、人気プラットフォーム「Rednote」のアカウントはコミュニティーガイドライン違反を理由に発信を制限された。オンライン上での発信手段を失ったことは、世界最大級のファン層の一つと交流する上で大きな妨げとなっている。

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督とクラブ首脳陣は、この問題から気持ちを切り替えようとしている。報道によれば、過ちを正すために必要な措置は講じたと考えているという。しかし、クラブの商業部門にとっては、中国の国営テレビで放送されない状態が長期的に及ぼす影響が懸念材料となる。プレミアリーグやブンデスリーガも視聴者獲得を競う市場だけに、放送されない期間が長引けば、マドリーの欧州のライバルに大きな優位を与えかねない。

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中国で過去にも起きたスポーツを巡る対立

政治的に敏感な問題を理由に、海外のスポーツ団体が中国で全面的に放送を見送られたのは、今回が初めてではない。当時ヒューストン・ロケッツのゼネラルマネジャーだったダリル・モーリーが香港の抗議活動参加者を支持する投稿を行った後、NBAと中国の関係が数年間断絶した例はよく知られている。

ラ・リーガにとっても、失うものは大きい。リーグはアジアでの認知度向上に長年取り組み、中国や周辺地域のファンに合わせるため、キックオフ時刻を早めに設定してきた。毛沢東は中国で今なお強い敬意を集める一方、扱いに慎重さを要する人物であり、侮辱と受け取られる行為は極めて深刻に捉えられる。