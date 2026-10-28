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キリアン・エンバペが、中国の元指導者・毛沢東に関する物議を醸す冗談を口にし、外交・商業面で大きな反発を招いたことを受け、正式に謝罪した。レアル・マドリーのFWは、この軽率な発言によって高額のスポンサー契約を打ち切られ、ラ・リーガも同地域での放送が全面的に停止される事態に直面した。

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ネット上のミームへの反応で商業面に深刻な影響

レアル・マドリーのスター、キリアン・エムバペが、インターネット上で拡散したミームへの反応をきっかけに、外交問題の渦中に立たされている。拡散された動画には、元中国共産党指導者の毛沢東の顔に自身の顔を合成した画像を見て、同FWがからかう様子が映っていた。エムバペはその画像を笑い飛ばし、この歴史上の人物を「中国の独裁者」と呼んだ。

この一件は商業面に深刻な影響を及ぼした。国営放送局の中国メディアグループは直ちにラ・リーガのテレビ中継をすべて停止し、フランス代表主将が出演する広告を取り下げた。同局は突然の放送停止の主な理由として「極めて否定的な行為」を挙げた。

さらに、中国の大手企業も相次いでエムバペとの関係を断った。飲料メーカーのドンペンと乳業大手のメンニューは、ともに高額のスポンサー契約を即時解除し、その振る舞いは国民感情を傷つけるものだと非難した。

エムバペとラ・リーガが正式に謝罪

事態の深刻化を受け、エムバペは自身の過ちの重大さを認める詳細な謝罪声明を発表した。「最近のインタビューで、自分の画像を見て反応しました。私の発言は軽率で、中国や世界各地の中国人コミュニティーの多くの人々を傷つけたことを今は理解しています」と、同FWは火曜日に述べた。「私の言葉で不快な思いをされたすべての方々に謝罪します。そのような意図は全くありませんでした。私は中国の人々とその歴史を深く尊重しています。心からお詫びします」

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ラ・リーガのハビエル・テバス会長もすぐに謝罪した。同地域におけるスペインサッカーの放映事業を守りたい考えだ。「ラ・リーガとして、中国で不快感と反発を招いたキリアン・エムバペの発言を深く遺憾に思います」と、テバス会長は声明で述べた。「生じた影響を認識しており、ラ・リーガを代表して中国の人々に心からお詫び申し上げます。私たちは長年にわたり、中国、その当局、スポーツ機関、放送・映像事業者、そして何百万人ものスペインサッカーファンとの間に、尊重と信頼、協力に基づく関係を築いてきました」

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テバス会長はリーグとエムバペの発言を明確に切り離し、こう続けた。「一人の行動によって、その関係が損なわれたり、我々のプロ大会に参加する20を超えるクラブや何百万人もの中国のファンが不利益を被ったりすることは許されません。この状況を乗り越えるため、我々にできる措置を講じ、中国のパートナーや関係者と直接協議しています。中国、その人々、そして諸機関に対する我々の姿勢は揺るぎません。長年かけて築いた関係が、たった一度の出来事で損なわれてはなりません」

文化的なタブーと企業の「一切容認しない」姿勢

激しい反発の背景には、建国の指導者をからかうことが社会的に強いタブーとされる中国の文化的な事情がある。この一件以前、エムバペには中国で何百万人ものSNSフォロワーがおり、「カメ」を意味する「グイグイ」という愛称で親しまれていた。

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しかし、その絶大な人気は、企業パートナーが国の姿勢に歩調を合わせたことで一夜にして消え去った。メンニューとドンペンはそれぞれ声明を発表し、中国の人々の感情を傷つけるいかなる行動や振る舞いも「一切容認しない」と表明した。

反発はやがて外交レベルに及び、中国外務省の報道官も公の場でこの問題に言及した。報道官は、中国を侮辱するいかなる行為も「当然ながら、中国社会のあらゆる分野から一致した反対を受ける」と警告した。

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傷ついた国際的な関係の修復へ

ラ・リーガの関係者は現在、収益性の高い主要な海外市場の一つである中国で、放映権を回復するための対応に追われている。テバス会長には、現在のテレビ中継停止を終わらせ、スペイン1部のクラブが経済的な損失を被らないよう、中国の国営メディアとの積極的な交渉を主導する必要がある。

一方、エムバペは世界的なイメージの修復に取り組まなければならない。以前のインタビューでは、自身を独裁者として描くミームは「政治的・人間的な認識の欠如」を示していると語っていた。今後はレアル・マドリーが国内と欧州での戦いを続ける中、ピッチ上のプレーで示すしかない。