「投票者は世間知らずではない。選手を見極め、評価するのに必要な経験も判断力も備えており、その選手が最高だと10回も15回も聞かされる必要はない」と、パスカル・フェレ氏はフランス紙Le Parisienに語った。

元バロンドール責任者のフェレ氏は、名前こそ挙げなかったものの、エムバペ（レアル・マドリー）とラミン・ヤマル（FCバルセロナ）を念頭に置いていた。両スーパースターはここ数週間、疑問の残る自己礼賛を繰り返し、自らを有利な立場に置こうとしてきた。フェレ氏はそれを過ちだとみている。「私が、コミュニケーションの面でバロンドールを失うことがあると言う時、それはある選手が不快な形で脚光を浴び、投票者に対して決断を迫られているという印象を与えることを意味している。そうした一部の人々が演出する騒ぎは、いずれ投票者をいら立たせる可能性がある。なぜなら、その時点では操作がかなり明白になっているからだ」

フェレ氏は授賞運営に携わる傍ら、かつてバロンドールを授与するフランスのサッカー雑誌『フランス・フットボール』の編集長も務めていた。2024年からは、この地球上で最高のサッカー選手に贈られる賞はUEFAも共同運営している。投票権を持つのは選ばれたスポーツジャーナリストで、男子ではFIFA世界ランキング上位100カ国から各国1人ずつとなっている。投票に際して、選出されたジャーナリストは、終了したシーズンにおける選手のパフォーマンスを次の3つの基準で厳格に評価するよう求められている。個人の成績、チームの成功、そしてフェアプレーだ。

バロンドール：ハリー・ケインは何を語ったのか？

エムバペやラミン・ヤマルと比べると、共同有力候補の1人であるハリー・ケインははるかに慎重な姿勢を見せている。ケインはFCバイエルンとイングランド代表で公式戦通算73ゴールを記録し、つい最近、前シーズンの最多得点者としてゴールデンシューを受賞したばかりだった。

ただ、ラミン・ヤマルによれば、ゴールは過大評価されるべきではないという。「世界最高の選手とは、解説者として試合を見ていて楽しくなるような選手のことだ。彼を見れば『これは他の誰とも明らかに違う選手だ』と思う」と、スペインの世界王者兼欧州王者は、おそらくケインを念頭に置きながら語った。そして、この賞が再び最高のサッカー選手に与えられるようになって初めて、つまり「最も多くゴールを決めた者や、最も多くタイトルを勝ち取った者ではなく」最高の選手に与えられるようになって初めて、バロンドールはその「本当の価値を取り戻す」とした。

また彼の考えでは、自分はエムバペよりもこの賞にふさわしいという。エムバペはレアル・マドリーとフランス代表で無冠のシーズンだったにもかかわらず、自らを本命と見なしている。「封筒の中から勝者として引かれるのはチームではなく、1人の選手だ」と彼は言い、さらにこう続けた。「個人として輝き、スペクタクルな瞬間を生み出す能力。それこそが、このような賞で人々の目を特に引くものなんだ」

Getty Images

バロンドール：有力候補に挙がる選手は？

27歳の同選手は、レアルで44試合42ゴールを記録し、ワールドカップでは大会10得点で単独のW杯歴代最多得点者（22ゴール）となった。一方のラミン・ヤマルは、45試合で42得点関与（24ゴール、18アシスト）を記録。さらにバルサでラ・リーガのタイトルも獲得した。

ケイン、ラミン・ヤマル、エムバペに加え、チャンピオンズリーグ王者PSGのウスマン・デンベレ、そしてロドリも有力候補に挙げられている。後者はすでにワールドカップで最優秀選手に選ばれており、その後マンチェスター・シティからFCバルセロナへ移籍した。