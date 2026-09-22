スペイン紙マルカの報道によると、レアル・マドリーを率いる指揮官は、ブラジル人スーパースターに対して次第に我慢の限界に近づいているようだ。

宿敵アトレティコ・マドリーとのダービー（1-2）では、ヴィニ・ジュニオールはまたしても期待外れのパフォーマンスに終わり、54分の時点でモウリーニョ監督にピッチから下げられ、今夏加入のヤン・ディオマンデと交代していた。

ポルトガル人指揮官が特に問題視しているのは、26歳の走力面と守備面での極めて低調な働きぶりだという。さらに、キリアン・エンバペとの連係も、すでに2年が経過した今なお機能していない。

現在では、ブラジル代表FWを先発から外し、その代わりに元ライプツィヒのディオマンデ、あるいはエンバペをそのポジションで起用する案まで検討されているようだ。

というのも、モウリーニョ体制でも本来はセンターフォワードとして起用されているフランス代表のワールドカップ王者は、どうやら単なる癖だけではなく、何度も左ウイングへ流れているからだ。9番の位置では、ラ・リーガ4試合で2得点を記録し、すでに得点力を証明している若手カルロス・エスピの出場機会が増える可能性もある。

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ビニシウス・ジュニオールのレアル・マドリーとの契約はいつまで？

ビニシウス・ジュニオールはスペイン1部で7試合を終えた時点で、すべて先発出場を果たしているものの、ここまでわずか1ゴールにとどまっている。一方で4アシストを記録している。

26歳の攻撃的スターはつい最近、レアル・マドリーとの契約を2032年まで長期延長し、少なくとも当面はマドリーでの将来をめぐる憶測を沈静化させていた。