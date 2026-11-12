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ミカエル・オリーズは現在、フランス代表に合流している。だがバイエルンから見れば、そこで好ましくない働きかけを受けているようだ。

というのも、レキップによると、キリアン・エンバペとイブラヒマ・コナテが、レアル・マドリーへの移籍を納得させようと、バイエルンの傑出した選手であるオリーズを盛んに「説得」しているという。

昨夏のワールドカップ中にも、エンバペはオリーズに対し、レアル・マドリーを熱心に売り込んでいたとされる。当時、シュポルト・ビルトが報じた。同紙によれば、エンバペはバイエルンの攻撃的選手であるオリーズと緊密に連絡を取り、マドリーへの移籍をできる限り魅力的に感じさせようとしていた。

レアルのスーパースターは、クラブがオリーズをぜひ必要としていると伝え、レアルのユニフォームを着れば2人がいかにうまく連係できるかを示したという。さらに27歳のエンバペは、代表の同僚にスペインの首都での暮らしを勧め、街や生活環境を絶賛した。エンバペはレアルのフロレンティーノ・ペレス会長に対し、オリーズから「前向きな反応」を得たとまで伝えたとされる。

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レアル・マドリーへの移籍は？ バイエルンはオリーズを売却しない方針

エンバペとオリーズがフランス代表で素晴らしい連係を見せたワールドカップ中、オリーズがペレス会長にとって最大の獲得希望選手だとの噂が浮上した。それに先立ち、ペレス会長は会長選挙戦の中で、「クリスティアーノ・ロナウド級のスーパースター」に1億5000万ユーロという驚くべき額のオファーを提示する意向を示していた。「火曜日に、あるチャンピオンズリーグのビッグクラブに所属する選手に大きなオファーを提示する。その選手の獲得はマドリー史上最大の移籍になるだろう。少なくとも1億5000万ユーロだ」とペレス会長は語っていた。

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複数のメディアの報道によると、名前を明かされなかったその選手は実際にオリーズだったとされる。しかしバイエルンは、スポーツ担当取締役のマックス・エーベル、会長のヘルベルト・ハイナー、さらにクラブ内で強い影響力を持つ監査役会メンバーのウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲを通じて、オリーズは売却しないと一致して明確に表明した。2億ユーロを超えるオファーがあっても、方針は変わらないという。

そのため、ムンド・デポルティーボ、続いてジ・アスレティックは、レアルがこの傑出した選手の獲得を内部で「ほぼ不可能」と判断したと報じた。それでも噂は過熱を続け、レアルはこの件について声明を出さざるを得なくなり、「当該選手、その代理人、または周辺の人物とは、直接的にも間接的にも一切接触していない」と明らかにした。

Getty Images

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オリーズはレアル・マドリーへの移籍希望を打ち明けた？ 現在の状況

それでも騒動は収まらなかった。普段から信頼性の高い情報を伝えるフランスのスポーツ紙レキップの報道が後に広まり、オリーズが開催中だったワールドカップの期間に、レアルへの移籍希望をチームメイトに打ち明けたとされた。

スカイはその直後にこの報道を否定し、左利きのオリーズはバイエルンを離れるつもりはないと伝えた。この意向は代理人からバイエルンの幹部にも伝えられたという。代理人は文字通り、「心配しないでください。我々は残ります」と話したとされる。

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移籍ではなく、現在は水面下でバイエルンがオリーズとの新契約を進めている。24歳のオリーズはすでに2029年まで契約を結んでいるが、クラブはこれを2032年まで延長したい考えだ。幹部は大幅な昇給と契約解除条項によって、延長を魅力的なものにしようとしている。

Getty Images

ミカエル・オリーズはハリー・ケインを上回るバイエルンの最高給取りになるのか？

現在の年俸は、税引き前で1400万ユーロと報じられている。スカイは最近、クラブが契約延長に伴い、オリーズを最高給取りにすることまで考えていると報じた。現在その座にあるのはハリー・ケインだ。ケインはジ・アスレティックによると、先週決まった契約延長によって欧州で最も高給のプロサッカー選手になったという。この点には疑問もあるが、ケインの年俸が今や3000万ユーロ近くに達している可能性は否定できない。

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「我々の希望は明確に伝えてある」。エーベルは最近、オリーズの長期的な将来についてそう語り、「ミカエルとは2029年以降も長く一緒にやっていきたい。できれば契約を延長したい」と続けた。ただし10月中旬には、話し合いは「まだまったく」行われていないとも付け加えた。11月初めにはヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOが「しかるべき時期に話し合う」と述べている。

一方、名誉会長でクラブの有力者でもあるウリ・ヘーネスは、急ぐ理由はまったくないと考えている。「今はそのことを考えていない。シーズン中に、契約を延長したいかどうか本人と話すつもりだ。もしその時点でまだ望まなければ、2029年にどうなるかを待てばいい。私はまったく心配していない」と、数週間前にヴェルト・アム・ゾンタークに語った。

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ミカエル・オリーズ：バイエルンでの成績

シーズン 出場試合 得点 アシスト 2026/27 15 12 7 2025/26 52 22 31 2024/25 55 20 23