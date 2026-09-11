キリアン・エンバペが『France Football』の取材で、「独裁者ミーム」について反応を示した。ソーシャルメディアではここ数年、フランス代表FWが独裁者の服装をした加工画像が出回っている。エンバペはそのユーモアを一部理解できるとしつつも、自身の顔が重ねられている実在の独裁者たちの行為の深刻さも強調した。

このミームが生まれたのは2024年だった。その年、エンバペはフランス人インフルエンサーのモハメド・ヘンニを提訴すると警告した。ヘンニはエンバペの名前を冠したケバブメニューを作り、「パン職人のパン、エンバペの頭のように丸い」と表現していた。

エンバペが法的措置を取ろうとしていることが明らかになると、ヘンニは反撃し、とりわけこのFWについて「自分の名前を独裁化した」と発言した。その直後、最初のミームが登場した。

今年4月には、エンバペがこのミームを好んでいないといううわさが広まり、その結果、この数カ月で再び使われる頻度が大きく増した。さらに、以前のパリ・サンジェルマン、そして現在のレアル・マドリーでの彼のいわゆる権力的立場も、このミームの使用を後押しした。

そして今回、エンバペはついに、自身が金正恩、毛沢東、ヨシフ・スターリン、モブツ・セセ・セコらとして描かれたこのミームについて初めて反応した。

「自分についての『独裁者』ミームをどう思うかって？ 一面では面白い部分もある。人によっては、ただ無邪気に楽しんでいるだけだと分かるからだ」

「ただ、別の側面もあって、そちらはあまり面白くない。こういう人たちが歴史を通じてどんな被害をもたらしてきたか、僕たちは知っているからね」

「他人を殺した人たちや、何百万、何千万もの人々を不幸にしてきた人たちと比べられることは……僕は人生でそんなことをしたとは思わない」

「一方では、軽いノリで言っているし、そこまで深刻な意味でやっていないことも分かっている。でも時には、政治的、そして人間的な意識の欠如を示していることもある」

ウスマン・デンベレはこのミームについてたびたび冗談を飛ばしている。「彼は違う」とエンバペは反応した。「彼はソーシャルメディア経由でそれを知った。彼の場合は、ただ楽しんでいるだけなんだ」



