キリアン・エムバペー「サッカーの歴史の一部になりたいなら、いつかレアル・マドリーでプレーしなければならない」

キリアン・エンバペが『Diario AS』の詳細なインタビューで、レアル・マドリーで過ごした最初の2年間を振り返った。フランス代表FWは、とりわけスペインの首都で「より落ち着き」を見つけ、「異なる文化を知りたかった」と語っている。

エンバペは2024年夏、契約満了に伴ってパリ・サンジェルマンからフリーで加入した。オーナーのナセル・アル・ケライフィらを大いに失望させながら、満了を迎える契約の延長を拒否していた。

スペインではここまで110試合で94ゴール14アシストを記録。今季もわずか7試合で8ゴール2アシストと、素晴らしいスタートを切っている。

以前からレアル・マドリー、そして当時のスター選手クリスティアーノ・ロナウドの大ファンだったエンバペは、この名門クラブが今でも「ここでプレーすることを夢見ていた少年と同じ感覚」を与えてくれると明かした。

「世界最高のクラブでプレーし、世界中のレアル・マドリーファンから温かく迎えられることは想像していた。ここに来た時点で自分にはすでに一定の地位があったけれど、レアル・マドリーの選手になれば、別のレベル、より高いレベルに到達するんだ」とエンバペは語る。

「サッカーの歴史の一部になりたいなら、レアル・マドリーでプレーしなければならないと僕は思っている」と、この地で「より落ち着き」を見つけたというストライカーは続けた。「新しい文化を知りたかったし、スペインの文化に素早く適応したかった。もちろん、まだ少し慣れる必要はあるけれど、日に日に良くなっていると思う」

「ここで不幸だと感じた瞬間は一度もなかった。ただ最初だけ、自分の家がなかった時は別だ。自分の居場所がないと、違和感を覚えるものだからね。いつだって家に帰りたくなるし、家族のもとにいたくなる。自分の場所を手にしてからは、マドリーでもスペインでもずっと幸せだった」

またエンバペは、クラブ、街、そして国が自身の期待に応えているとも話している。「ああ、100パーセントだよ。想像していたより1パーセントたりとも下じゃない。毎週ベルナベウでプレーできるのは特権だ。ファンからのこれほど大きな支えもある。スペインでは、予想していなかったものを見つけた。スペイン中から支えを受けているんだ。本当にここが気に入っている」

「自分の国を離れるのは初めてで、人生において重要な瞬間だった。この決断をしたことをとても嬉しく思っている。ベルナベウでプレーするのは、その伝説的な地位と歴史があるからいつだって特別だ。どの試合も新たなチャンスなんだ」とエンバペ。視線の先には日曜日がある。そこで待っているのは、メトロポリターノでのアトレティコ・マドリーとの、常に熱を帯びるダービーだ。



