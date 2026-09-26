それにより、最悪の事態は避けられたようで、ムバッペはあまりにも長い離脱を回避できる見込みだ。レアルによると、フランス代表FWは金曜日に行われたトルコでのネーションズリーグ、レ・ブルーの1-0勝利の試合で左ひざ関節後方関節包の過伸展を「負ったにすぎない」という。ムバッペの離脱期間については公表されていない。

レアルのスターが負傷したのは、フランス代表の決勝点を挙げた54分だった。祝福の際にはすでにムバッペは足を引きずっており、その直後に短時間の治療を受けた。その後いったんはピッチに戻ったものの、59分に最終的に交代を余儀なくされた。

ムバッペの不安げで痛みに顔をゆがめた表情は、重いひざの負傷の可能性を含む深刻な懸念を呼んでいた。フランスの新指揮官ジネディーヌ・ジダンも金曜深夜の試合終了後、心配を示していた。「残念ながら、良くは見えない」と、ムバッペの負傷について語っている。

キリアン・ムバッペは今後数日以内に再びフランス代表でプレーするのか？

このストライカーはトルコでの一戦後、すぐにマドリードへ戻っており、土曜日にレアルで詳細な検査を受けた。今後予定されているフランス代表のネーションズリーグ、ベルギー戦（9月28日）、イタリア戦（10月2日）、そして再びベルギー戦（10月5日）に、ムバッペはもう出場できない。

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レアルでは今、もちろんこのアタッカーの早期回復を願っている。ムバッペは2026-27シーズン最初の公式戦8試合で8ゴールを記録し、新シーズンに好スタートを切っていたからだ。遅くとも10月末に行われる宿敵FCバルセロナとのエル・クラシコでは、ロス・ブランコスとしては万全のムバッペをピッチに戻したいところだろう。