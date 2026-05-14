キリアン・エムバペはレアル・マドリード復帰戦で即座に結果を出し、最下位チームを破った。

レアル・マドリードはバルセロナとの「エル・クラシコ」敗戦から立ち直り、木曜夜にアルバロ・アルベロア監督率いるチームはすでに降格が決まっているレアル・オビエドをゴンサロ・ガルシアとジュード・ベリンガムのゴールで2-0で下した。この勝利でレアルは2位を維持し、勝ち点80に達した。

負傷から復帰したキリアン・エムバペはベンチスタート。フェデリコ・バルベルデはオーレリアン・チュアメニとの衝突で負った頭部負傷で欠場し、W杯代表から外れたエドゥアルド・カマヴィンガは先発した。

試合は序盤に動きが少なかったものの、前半が進むにつれてマドリードがチャンスを量産。しかしマスタンツォーノ、アレクサンダー＝アーノルド、ディアス、ヴィニシウス、カマヴィンガはネットを揺らせない。一方のオビエドもナチョ・ビダルの至近距離シュートが枠上へ外れるなど、意外に迫った。

スコアレスで折り返すかと思われた前半終了間際、ガルシアがターンからネットを揺らし1-0。

55分には、41歳のサンティ・カソルラが今季限りでの現役引退を表明しているオビエドに途中出場し、ベルナベウから大きな拍手が送られた。

その後もオビエドはレイナとビダルで同点機を2度作ったが、決めきれなかった。マドリードはカレラスのシュートをGKエスカンデルが止めた。

試合終了20分前、怪我から復帰したムバッペがピッチに登場したが、レアル・マドリードのファンは歓迎せず、激しいブーイングを浴びせた。それでも彼はアシストを記録し、ベリンガムがファーサイドに2-0のゴールを決めた。そのまま試合終了。