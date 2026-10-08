報道によると、とりわけマドリードで行われたネーションズリーグ初戦での負傷以降、スーパースターの振る舞いが不興を買っているという。内部では、エムバペがクラブの目標よりも自身の個人的な利益を優先しているとの印象が生まれているようだ。 たとえば、チームの成功よりもバロンドール獲得の方を重要視しているとみられている。

匿名の内部関係者はL’Equipe に対し、次のように語ったとされる。「2年以上がたった今でも、彼はレアルとその周囲がどう機能しているのか、そしてそこでどう振る舞わなければならないのかを、まだ理解していないという印象がある。彼は非常にまずい助言を受けており、イメージという点では、彼自身にもクラブにも害を及ぼしている」

直近の公の場での振る舞いも、レアルで批判を招いたようだ。バロンドール選考の主催者であるFrance Footballのインタビューで、27歳のエムバペは改めて自らと世界最優秀選手の栄誉を手にする可能性をアピールした。「受賞するには良い年だ」とエムバペは語った。

キリアン・エムバペ、サイクリングでレアル・マドリーに驚きを与える

フランス代表の同選手は、フランスがトルコに1-0で勝利した試合で左膝関節後方関節包の過伸展を負い、それ以降はリハビリを続けていた。だが、その後もいくつかの行動で驚きを呼んだ。先週には、エムバペがパリでクラブを訪れる姿が撮影された。 その後、さらに大きな注目を集めたのが、FW自身がインスタグラムで公開したスイスでのサイクリングだった。

特に皮肉なのは、レアルのジョゼ・モウリーニョ監督がその少し前にポッドキャスト「Bet It Drives」で、選手たちのこうした余暇活動に警鐘を鳴らしていたことだ。「残念ながら、サッカー選手は自転車に乗るべきではない。たとえクラブに隠れてやっていたとしてもだ。契約がどうであれ、私は選手が自分の仕事にどれだけ真剣に向き合っているかを見ている」とモウリーニョ監督は説明した。転倒すれば、選手が複数試合を欠場したり、重傷を負ったりする可能性があるという。「打撲だけで済むかもしれないが、その打撲によってトップコンディションでいられなくなる」と指揮官は続けた。

スペインのメディア界でも、このサイクリングは批判的に受け止められた。ジャーナリストのアントニオ・ロメロはCadena SERでこの件について明確に言及した。「エムバペはレアル・マドリーのスターFWであることを楽しんでいるが、自分のやりたいように何でもできるとも思っている。誰かが彼に言うべきだ。ここはエムバペFCではない、レアル・マドリーだと」

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負傷後、キリアン・エムバペはいつ頃プレー復帰できるのか？

一方で、競技面ではエムバペにとって状況が再び落ち着く可能性もある。水曜日、フランス人FWはチーム練習に復帰した。そのため、土曜日のラ・リーガでのビジャレアル戦に出場する可能性は十分にある。

個人としては、エムバペは今季も極めて好調なスタートを切っている。27歳の同選手は公式戦8試合ですでに8ゴール2アシストを記録している。一方、チームとしてのレアル・マドリーはまだ本調子ではない。

白い巨人は現在、リーグ4位にとどまっており、首位のFCバルセロナにはすでに勝ち点6差をつけられている。さらに、ロッカールーム内の問題も依然として続いているようだ。ジャーナリストのアントン・メアナはCadena SERの番組「El Larguero」で、この状況について、すでにモウリーニョの前任者であるシャビ・アロンソとアルバロ・アルベロアも手を焼いていたと語った。「唯一の問題は、ロッカールームの雰囲気が5カ月前と同じようにいまだに冷え切っていることだ」とメアナは述べた。