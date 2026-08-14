ラット・フェルレフ・スタディオンは金曜の夜、感情に包まれた。NACブレダはエールステ・ディヴィジでVVVフェンローに0-2で敗れたが、何よりもボブ・マースカントへの印象的な追悼と、マッツ・セウントイェンスと恋人エルバに捧げられた胸を締めつけるような敬意の表明が深い印象を残した。一方、別会場ではジャン＝ポール・ンジョリがヘラクレス・アルメロで再び主役となった。大型補強として加入したこの選手はFCデン・ボス戦の3-2勝利で2得点を挙げ、開幕2節を終えて4ゴールでエールステ・ディヴィジ単独得点王となっている。

NACブレダ 0-2 VVVフェンロー

ラット・フェルレフ・スタディオンでの今季最初のホームゲームに先立ち、亡くなった元NAC指揮官ボブ・マースカントに対し、1分間の黙とうが捧げられた。

エディ・ズリアニが開始4分、サイドから内側へ切れ込んでゴールをこじ開け、ボールを止めようのない形でファーサイドへ突き刺して先制した。ハーフタイム直後には、このVVVのMFが再び決めた。ラース・デ・ブロクが左サイドを突破し、クロスでズリアニに折り返すと、至近距離から難なく0-2とした。

試合後には、最近生まれたばかりの娘を亡くしたマッツ・セウントイェンスと恋人エルバに対し、NACサポーターから胸を締めつけるような敬意の表明が送られた。サポーターは「天国にまたひとつ星が増えた」と書かれた横断幕を掲げ、2人に向けて何分にもわたって愛情を込めたチャントを歌い続けた。

ヘラクレス・アルメロ 3-2 FCデン・ボス

FCデン・ボスは良い入りを見せたが、徐々にヘラクレスが主導権を握り、前半終了間際にジャン＝ポール・ンジョリが1-0を押し込んだ。GKペパイン・ファン・デ・メルベルは好守の連続とクロスバーの助けもあって、長い時間にわたりチームを踏みとどまらせた。後半に入ると62分、途中出場のシェディ・バルグランのアシストからセバスティアン・カールソン・グラフが同点弾を決めた。

ンジョリは12分後、わずかにコースの変わったクロスを頭で仕留め、再びヘラクレスにリードをもたらした。試合終盤にはカールソン・グラフが2-2とし、FCデン・ボスに勝ち点1をもたらすかに見えたが、そのわずか1分後にヘラクレスが再び得点した。89分、トリスタン・ファン・ヒルストがデン・ボス守備陣の不運な場面を突いて決め、アルメロに3-2の勝利をもたらした。





RKCワールウェイク 2-2 FCドルトレヒト

アウェーのFCドルトレヒトはダリオ・シツのゴールで早々に先制。その後、後半開始直後にキーヤン・バレラのシュートをGKカルフィン・ラーツィーが手の間からこぼし、同点となった。73分にはニコラス・ロッシが再びFCドルトレヒトを勝ち越しに導いた。このシュートは途中出場のスフェン・ファン・デル・プラスに当たってコースが変わっていた。RKCはその後、終盤の猛攻に打って出たが、長い時間追いつけないままだった。それでもアディショナルタイム1分、デビュー戦のハイェ・ファン・ヘメルトがついに2-2を決めた。













FCアイントホーフェン 2-3 MVVマーストリヒト

FCアイントホーフェンは15分過ぎ、ミラン・ホフラントのオウンゴールで先制した。前半終了間際にはスタン・ファン・デッセルがPKで同点とした。後半開始直後、ミカ・デ・ヨンヘがフース・ボーモンのクロスを押し込み、2-1とした。MVVはこのまま敗れるかに見えたが、90分と90+3分の得点で試合を完全にひっくり返した。リンブルフ勢の得点者はオリヴィエ・デュモンとジャエル・パウィロディハルジョ。スコアは2-3となった。

アルメレ・シティFC 3-1 ヨングPSV

アルメレ・シティはPSVのリザーブチームとの一戦でこれ以上ない立ち上がりを見せた。開始2分、フレヴォラント勢はバイロン・ブルヘリングのゴールで先制した。もっとも、この場面でヨングPSVのGKハディム・ンゴムは無罪ではなかった。

ただし1-0は長く続かなかった。ファビオ・クライトのゴールでアイントホーフェン勢はすぐさま1-1の同点に追いついた。試合の主導権を握り、多くのチャンスを作ったのはリザーブチームの方だったが、再びリードしたのはアルメレ・シティだった。今度はブルヘリングがアシスト役となり、エマヌエル・ポクが決めて2-1。アディショナルタイムにはフェルディ・ドライフがヘディングで決め、緊迫した終盤戦に終止符を打った。3-1。

ローダJCケルクラーデ 2-1 ヘルモント・スポルト

ローダJCにとって、ヘルモント・スポルト戦の勝利は新シーズン初白星となった。だが、前半30分を過ぎた時点ではそうなる気配はなかった。パルクスタット・リンブルフ・スタディオンで、ヘルモント側がコーエン・ヤンセンのオウンゴールにより0-1と先制していたからだ。

失点から5分後、ホームチームは試合を振り出しに戻した。ミッチェル・パウリッセンのCKをマルコ・トルが頭で押し込み、1-1。後半立ち上がりにはルーカス・ベールテンが試合の決着をつけた。彼はファーでCKを押し込み、2-1とした。