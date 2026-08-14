ラト・フェルレフ・スタディオンは金曜夜、感動に包まれた。NACブレダはエールステ・ディヴィジでVVVフェンロに0-2で敗れたが、とりわけボブ・マースカントへの印象的な追悼と、マッツ・スインチェンスと恋人エルバへの心温まる敬意が深い印象を残した。一方、別会場ではヘラクレス・アルメロのジャン＝ポール・エンジョリが再び主役となった。大型補強の新戦力はFCデン・ボス戦の3-2勝利で2得点を挙げ、開幕2節を終えて4ゴールでエールステ・ディヴィジ単独得点王に立っている。

NACブレダ 0-2 VVVフェンロ

ラト・フェルレフ・スタディオンでの今季最初のホームゲームを前に、亡くなった元NAC監督ボブ・マースカントに1分間の黙とうが捧げられ、厳かな形で追悼された。

エディ・ズリアニは開始4分、サイドから内側へ切れ込むと、ボールをGKが届かないファーサイドへ突き刺して先制点を挙げた。後半開始直後にはVVVのMFが再びネットを揺らす。ラルス・デ・ブロクが左サイドを突破し、最後はズリアニがクロスに合わせて至近距離から難なく0-2とした。

試合後には、最近生まれたばかりの娘を亡くしたマッツ・スインチェンスと恋人エルバに対し、NACサポーターから心温まる敬意が送られた。サポーターは2人に向けて数分にわたり愛情あふれるチャントを歌い続け、「天国にまたひとつ星が増えた」と記された横断幕を掲げた。

ヘラクレス・アルメロ 3-2 FCデン・ボス

FCデン・ボスは良い入りを見せたが、次第にヘラクレスが主導権を握り、前半終了間際にジャン＝ポール・エンジョリが1-0を押し込んだ。GKペパイン・ファン・デ・メルベルは好守とクロスバーの助けもあって、長い時間にわたりチームを支えた。後半に入ると62分、途中出場のシェディ・バルグランのアシストからセバスティアン・カールソン・グラフが同点弾を決めた。

エンジョリはその12分後、わずかにコースが変わったクロスを頭で仕留め、再びヘラクレスに勝ち越しをもたらした。終盤にはカールソン・グラフが2-2を決め、FCデン・ボスに勝ち点1をもたらすかに見えたが、そのわずか1分後にヘラクレスが再び得点。89分、トリスタン・ファン・ヒルストがデン・ボス守備陣の不運な場面を突いて、アルメロに3-2の勝利を届けた。





RKCヴァールヴァイク 2-2 FCドルトレヒト

アウェーのFCドルトレヒトはダリオ・シツのゴールで早々に先制。その後、後半開始直後にケヤン・バレラのシュートをGKカルフィン・ラーツィーが手からこぼし、同点となった。73分にはニコラス・ロッシが再びFCドルトレヒトにリードをもたらしたが、このシュートは途中出場のスフェン・ファン・デル・プラスに当たってコースが変わっていた。RKCはその後、終盤の猛攻に出たものの、なかなか追いつけないまま時間が過ぎた。それでもアディショナルタイム1分、デビュー戦のハイェ・ファン・ヘメルトが土壇場で2-2を決めた。

FCアイントホーフェン 2-3 MVVマーストリヒト

FCアイントホーフェンは開始15分でミラン・ホフラントのオウンゴールにより先制した。前半終了間際にはスタン・ファン・デッセルがPKで同点弾を決める。後半開始直後、ミカ・デ・ヨンヘがフース・ボーモンのクロスを押し込み、2-1とした。MVVは敗戦濃厚に見えたが、90分と90＋3分の得点で試合を完全にひっくり返した。リムブルフ勢のゴールを決めたのはオリヴィエ・デュモンとジャエル・パウィロディハルジョ。結果は2-3となった。

アルメレ・シティFC 3-1 ヨングPSV

PSVのリザーブチームとの一戦で、アルメレ・シティはこの上ない立ち上がりを見せた。開始2分、フレヴォラント勢はバイロン・ブルヘリングのゴールで早くも先制に成功した。もっとも、この場面でヨングPSVのGKカディム・ンゴムは冴えなかった。

ただ、1-0は長く続かなかった。ファビオ・クライトのゴールでアイントホーフェン勢はすぐに1-1へ追いつく。ボール支配でも優勢に立ち、より多くのチャンスを作っていたのはリザーブチームの方だったが、再びリードを奪ったのはアルメレ・シティだった。今度はブルヘリングがお膳立てし、エマニュエル・ポクが仕留めて2-1。アディショナルタイムにはフェルディ・ドライフが正確なヘディングを決め、緊迫した終盤に決着をつけた。3-1。

ローダJCケルクラーデ 2-1 ヘルモント・スポルト

ローダJCにとって、ヘルモント・スポルト戦の勝利は新シーズン初白星となった。もっとも、試合開始30分の時点ではそうした展開には見えなかった。パルクスタット・リンブルフ・スタディオンでは、コーエン・ヤンセンのオウンゴールによってヘルモント勢が0-1と先制していたからだ。

失点から5分後、ホームチームは試合を振り出しに戻す。ミッチェル・パウリッセンのCKをマルコ・トルが頭で決め、1-1。後半立ち上がりにはルカス・ベールテンが決勝点を奪った。CKをファーサイドで押し込み、2-1とした。







