ラット・フェルレフ・スタディオンは金曜夜、感動に包まれた。NACブレダはエールステ・ディヴィジでVVVフェンロに0-2で敗れたが、とりわけボブ・マースカントへの印象的な追悼、そしてマッツ・セウンチェンスと恋人エルバに向けた胸を締めつけるような敬意の表明が深い印象を残した。一方、別会場ではジャン＝ポール・ンジョリがヘラクレス・アルメロで再び主役となった。大型補強として加わったこの選手はFCデン・ボス戦の3-2の勝利で2得点を挙げ、開幕2節を終えて4ゴールでエールステ・ディヴィジ単独得点王となっている。

NACブレダ 0-2 VVVフェンロ

ラット・フェルレフ・スタディオンでの今季最初のホームゲームに先立ち、亡くなった元NAC指揮官のボブ・マースカントに対し、1分間の黙とうで印象深い追悼が行われた。

エディ・ズリアニは4分、サイドから中へ切れ込むと、ボールを止めようのない形でファーサイドへ突き刺し、先制点を挙げた。後半開始直後には、このVVVのMFが再びゴールを奪った。ラルス・デ・ブロクが左サイドを突破し、クロスでズリアニへ送ると、最後は至近距離から難なく0-2とした。

試合後には、最近生まれたばかりの娘を亡くしたマッツ・セウンチェンスと恋人エルバに対し、NACサポーターから胸を締めつけるような敬意の表明が送られた。サポーターは長い時間にわたって2人へ愛情のこもったチャントを送り、「天国にまたひとつ星が増えた」と書かれた横断幕も掲げた。

ヘラクレス・アルメロ 3-2 FCデン・ボス

FCデン・ボスは好スタートを切ったが、ヘラクレスが次第に主導権を握り、前半終了間際にはジャン＝ポール・ンジョリが押し込んで1-0とした。GKペパイン・ファン・デ・メルベルは好セーブを連発し、さらにクロスバーにも助けられながら、長い時間にわたってチームを支えた。後半には、途中出場のシェディ・バルグランのアシストから、62分にセバスティアン・カールソン・グラッハが同点弾を決めた。

ンジョリはその12分後、わずかにコースが変わったクロスを頭で仕留め、再びヘラクレスにリードをもたらした。終盤にはカールソン・グラッハが2-2としてFCデン・ボスに勝ち点1をもたらすかに思われたが、そのわずか1分後にヘラクレスが再び得点。89分、トリスタン・ファン・ヒルストがデン・ボス側の不運な状況を生かし、アルメロに3-2の勝利を届けた。





RKCヴァールヴァイク 2-2 FCドルトレヒト

アウェーのFCドルトレヒトはダリオ・シツのゴールで早々に先制。その後、後半開始直後にキーヤン・バレラのシュートをGKカルフィン・ラーツィーが手の間からこぼし、同点となった。73分にはニコラス・ロッシが再びFCドルトレヒトにリードをもたらしたが、このシュートは途中出場のスフェン・ファン・デル・プラスに当たってコースが変わっていた。RKCはその後、終盤の猛攻に打って出たものの、長い時間同点には追いつけないままだった。それでもアディショナルタイム1分、デビュー戦のハイェ・ファン・ヘメルトがついに2-2を決めた。

FCアイントホーフェン 2-3 MVVマーストリヒト

FCアイントホーフェンは開始15分、ミラン・ホフラントのオウンゴールで先制した。前半終了間際にはスタン・ファン・デッセルがPKで同点とした。後半開始直後にはミカ・デ・ヨンヘがフース・ボーモンのクロスを押し込み、2-1とした。MVVは敗戦濃厚に見えたが、90分と90＋3分のゴールで試合を完全にひっくり返した。リンブルフ勢の得点者はオリヴィエ・デュモンとジャエル・パウィロディハルジョ。スコアは2-3となった。

アルメレ・シティFC 3-1 ヨングPSV

PSVのリザーブチームとの一戦で、アルメレ・シティはこれ以上ない立ち上がりを見せた。開始2分、フレヴォラント勢はバイロン・ブルヘリングのゴールで早くもリードを奪った。この場面ではヨングPSVのGKハディム・ンゴムにも問題があった。

ただし1-0は長く続かなかった。ファビオ・クライトのゴールで、アイントホーフェン勢はすぐに1-1へ追いついた。試合はリザーブチームがボール支配で上回り、より多くのチャンスを作ったが、再び勝ち越したのはアルメレ・シティだった。今度はブルヘリングがお膳立てし、エマニュエル・ポクが決めて2-1。アディショナルタイムにはフェルディ・ドライフがヘディングを決め、緊迫した終盤に決着をつけた。3-1。

ローダJCケルクラーデ 2-1 ヘルモント・スポルト

ローダJCにとって、ヘルモント・スポルト戦の勝利は新シーズン初白星となった。しかし、前半30分を過ぎた時点ではそうなる気配はなかった。パルクスタット・リンブルフ・スタディオンで、ヘルモントがコーエン・ヤンセンのオウンゴールによって先制し、0-1としていたからだ。

失点から5分後、ホームチームは試合を振り出しに戻した。ミッチェル・パウリセンのCKをマルコ・トルがヘディングで決め、1-1。後半立ち上がりにはルカス・ベールテンが決勝点を挙げた。CKをファーで押し込み、2-1とした。







