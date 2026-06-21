キュラソー、エロイ・ルームの活躍でW杯初勝ち点

キュラソーは土曜日から日曜日にかけての2026年ワールドカップで、カンザスシティにて優勝候補エクアドルと0-0で引き分けた。 GKエロイ・ルームの好セーブが光り、国はW杯初ポイントを獲得した。

ドイツに7失点で大敗したあと、エクアドル戦でもキュラソーの勝機はほとんどないと見られていた。アドヴォカート監督は5バックを採用し、バゾールをベンチに置いた。

試合開始直後、エクアドルはキャプテン・バレンシアのチャンスをルームが阻止。ボールを支配し、キュラソーを自陣に押し込んだ。 ペドロ・ヴィテのシュートは枠を外れ、ゴンサロ・プラタの決定機もルームが阻んだ。バレンシアもこのベテランGKを攻略できなかった。20分が過ぎる頃にはエクアドルが多数シュートを放ったが、キュラソーは守備に追われた。

それでもキュラソーの守備は崩れず、前半は0－0で折り返した。

後半もエクアドルの攻勢は止まらない。チェルシーのMFモイセス・カイセドが遠距離ショットを放ち、バレンシアらも至近距離から迫ったが、ルームはすべてを阻んだ。

しかしキュラソーもただ耐えていたわけではない。60分には決定機を創出。レアンドロ・バクーナがゴール前まで迫り、リヴァノ・コメネンシアのシュートも辛うじて阻まれた。直後、GKはジュニーニョ・バクーナの強烈な一撃も阻止した。

終盤15分もエクアドルは圧力を強めた。バレンシアのヘディングや途中出場アングロのシュートも、ルームはすべて止めた。エクアドルは計27本（枠内15本）のシュート、ルームは15セーブを記録した。

この引き分けで両チームは勝ち点1を獲得。最終節に勝てばどちらにも突破のチャンスが残る。