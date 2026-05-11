キュラソー代表を退任したキース・ヤンスマが声明で痛烈に批判

キュラソー代表チームを巡る混乱が頂点に達した。フレッド・ルッテン監督の辞任から数時間後、広報責任者のキース・ヤンスマ氏も即座に職務を辞した。ヤンスマ氏はオランダ代表の元広報責任者で、ワールドカップ初出場となる同チームの監督交代経緯に納得できないと語った。

ヤンスマ氏は月曜夜、辞任を正式に表明。協会内の混乱が辞任の決め手だと語った。78歳の広報担当者は、自身の決断はディック・アドヴォカート氏やフレッド・ルッテン氏のどちらを支持するかではなく、事態がどのように発生したかによると強調している。

「これはどちらを選ぶかという問題ではなく、事態がどのようにして生じたかという問題だ」とヤンスマ氏は『Sportnieuws』に説明した。「まずディック・アドヴォカート氏が辞任したのは悲しく残念だった。誰もが痛感していた。その後、状況が好転したにもかかわらず、今度は次の人が去らなければならない。それは正しくなく、私の許容範囲を超えている」

月曜日の早い段階で、アドヴォカートが代表監督に復帰することが発表され、後任として浮上していたルッテンは辞任した。

アドヴォカートの復帰は数日前から濃厚で、娘の健康回復を受け、選手たちやスポンサーも本大会での復帰を望んでいた。

複数のメディアはスポンサーのコレンドン社も介入したと報じており、協会は当初ルッテン氏を支持したものの、その立場を維持できなかった。結果として、アドヴォカート氏がW杯初出場チームの指揮を執ることになった。