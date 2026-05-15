キュラソーを巡る騒動を受け、ヨハン・デルクセンが番組『Vandaag Inside』でウィルフレッド・ヘネーを生批判

ディック・アドヴォカートがキュラソー代表監督に復帰し、議論を呼んでいる。『Vandaag Inside』ではヨハン・デルクセンとヘレーネ・ヘンドリクスが過ちを認めた。

アドヴォカートは以前、娘の健康問題を理由に辞任していた。後任のルッテンも短期間で辞任し、メインスポンサーのコレンドンは契約打ち切りをほのめかしていた。

代役司会者トーマス・ファン・フローニンゲンは「フレッド・ルッテンは失望しているだろう」と切り出し、デルクセンは「我々は間違った役割を果たし、ディックに同情していることを露呈した」と認めた。

「我々はディックの復帰を強く求め、フレッドは傍観するしかなかった」と続けた。さらに彼はアドヴォカートを「ハインチェ・ダヴィッズ」と呼び、何度も引退しながら復帰したことを示唆した。

「それが見返りまで得たが、ジャーナリズムではない」と『スノール』は語る。デルクセンは、ヘンドリクスがルッテンに「キュラソーの理事会にアドヴォカートを受け入れるよう伝えろ」と言ったと指摘し、「それはジャーナリズムとは何の関係もない」と断じる。

ヘンドリクスは「ルッテンとアドヴォカートが一緒にW杯に行ければ一番良かった。でも、私たちは自分の過ちを認めなければならない」と語った。レネ・ファン・デル・ハイプは「あなたがたがキャンペーンを始めたとき、そんな話はどこにもなかった」と首を傾げた。

ファン・フローニンゲンは「その『君たち』の一人はここにあったが、今はいない」とジニーを指して言った。 デルクセンは「ウィルフレッドは常にコレンドンの社長と連絡を取り、彼らの広報を担っている。その社長はアドヴォカートを取り戻したかった。商業旅行の販売ではディックの方がフレッドより魅力的だったからだ」と指摘。最後にヘンドリクスは「要するに、我々がうまくやれなかったのだ」と結論づけた。