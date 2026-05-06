「キュラソーの選手たちはフレッド・ルッテンにうんざりしている。誰もがディック・アドヴォカートに夢中だ」

ディック・アドヴォカートは今年初めにキュラソーを同国初の本大会へ導いた。 その後、家庭の事情で辞任し、現在はフレッド・ルッテンが率いている。 番組『Vandaag Inside』でヨハン・デルクセンは「島も選手もアドヴォカート続投を望んでおり、本人にも復帰の可能性がある」と語った。

2月には娘の健康問題を理由にW杯同行を辞退したが、現在は容体が改善。本人は復帰に前向きながら、ルッテンに辞任は求めないという。

「ディックの家庭事情は少し良くなってきた」とデルクセンは切り出した。「実のところディックも指揮を執りたいと思っているが、フレッドに対して少し気まずさを感じているようだ」

「その気持ちはわかるが、島全体も選手たちももうフレッドにはうんざりしている。彼は寄せ集めチームでワールドカップを勝ちたいかのように振る舞っているが、それは無理だ」とデルクセンは語る。

「キュラソーのサッカー協会がフレッドに事情を説明すれば……ディックは島出身で、島の人たちはみんな彼を愛している。彼はやむを得ず辞退したのだ」

「本来ならフレッドがディックに『君が行くなら席を譲る』と伝えるべきだ。ディックはチームの一員であり、キュラソーのPRにも彼の方が適している」とデルクセンは語った。

6月のベンチに誰が立つかは、まだ不明だ。キュラソーは6月14日にドイツ、21日にエクアドル、25日にコートジボワールと対戦する。