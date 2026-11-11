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バイエルン・ミュンヘンは、育成年代のスカウティングと選手編成のチームリーダーを務めていたフロリアン・ツァーンと別れた。ドイツ最多優勝クラブが水曜日に発表した。

バイエルンは公式発表で、話し合いを重ねた結果、双方合意の上で別れることになったと説明した。ツァーンは2019年夏にチェルシーからバイエルンのキャンパスに移り、7年以上にわたって同クラブで働いた。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、ツァーンのこれまでの仕事をたたえた。「フロリアンはこの数年間、チームとともに多くの才能ある選手を発掘した。その選手たちはプロの世界に進んだか、その一歩手前にいる。彼の仕事に感謝するとともに、今後の幸運を願っている」

ツァーン自身も、ゼーベナー通りで過ごした日々を前向きに振り返った。自らの「心のクラブ」で働く機会を得られたことに、「誇りと深い感謝の気持ち」でいっぱいだという。「クラブで7年間を過ごし、今は人間として、そして仕事の面でも成長を求めて次に進むべき時だと感じている。これから訪れることを楽しみにしているし、これからもバイエルンとは深い絆で結ばれている。これまで支えてくれたチームの仲間、上司、同僚の皆さんに心から感謝している」

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バイエルン・ミュンヘンを去るのはほかに誰か？

ツァーンは、短期間のうちにバイエルンを去ることになった2人目の幹部だ。最多優勝クラブは11月初め、スカウティング責任者のニルス・シュマトケとも今後は別々の道を歩むと発表していた。こちらも双方合意の上での別れと説明された。

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シュマトケの契約は2027年1月31日まで続き、その後クラブを離れる。当初は2027年夏まで契約でバイエルンにとどまる予定だった。

シュマトケとの別れは決して驚きではなかった。シュマトケはそのリーダーシップの取り方を巡り、クラブ内部で批判を受けていた。元ブンデスリーガのGKでマネジャーのヨルク・シュマトケを父に持つシュマトケは、ミュンヘンではスポーツ担当取締役マックス・エーベルの側近と見られていた。2人は以前、ボルシア・メンヒェングラートバッハでもともに働いていた。キッカーの報道によると、バイエルンの首脳陣はシュマトケの後任を内部から選ぶ方針だという。