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マウリシオ・ポチェッティーノは、18位マンチェスター・ユナイテッドを日曜日のリヴァプール戦に向けて準備させる「時間との競争」の中、ほとんど眠れていないと明かした。新監督は就任会見で、選手たちの自信を引き出し、一からチームを立て直す当面の計画を語った。

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アンフィールドでの初陣へ、時間との競争に直面するポチェッティーノ

マウリシオ・ポチェッティーノは、日曜日にアンフィールドで行われるリヴァプールとのプレミアリーグ戦に向け、18位マンチェスター・ユナイテッドを準備させる「時間との競争」の中で、睡眠をほとんど取れていないと明かした。代表戦期間中にアメリカ代表監督を退き、マイケル・キャリックの後任となったアルゼンチン人指揮官は、水曜日にキャリントンで仕事を始めたばかりで、木曜日の朝に初めて練習を指揮した。

「ここに来られてとても興奮している。素晴らしいクラブだと思う」とポチェッティーノは就任会見で語った。「うれしい一方で、とても忙しい。リヴァプールと戦える状態に持っていくため、時間との競争だと思う。私の最初の目標は眠ることだ！ だが眠れず、１日に３、４時間しか寝ていない。目標は周囲の人々、スタッフ、選手たちを知り、最初から良い影響を与えることだ」

一からチームを築き、選手たちの自信を引き出す

ユナイテッドはリーグ戦10試合でわずか１勝にとどまり、11月の代表戦期間を降格圏で迎えた。この時点での順位としては1986-87シーズン以来の低さで、トップリーグでは８試合勝利がない。厳しい順位表の状況にもかかわらず、ポチェッティーノは選手たちがチームを深く気にかけており、自信を取り戻すには新たな原則が必要なだけだと強調した。

「我々は、自分たちの考えや哲学、好む仕事の進め方に基づき、一から何かを築くつもりで来た。選手たちは本当にチームを気にかけている。ファンや友人、家族のために力を発揮したいと思っている。我々が来て、彼らは責任を感じているように思う。全力で取り組んでいる。試合に勝てなければ自信が下がるのは普通のことだ。我々の原則を定着させ、考え方を実践する必要がある。彼らには力があり、それを引き出さなければならない」と説明した。

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ポチェッティーノ、ヘッドコーチの役割とアンフィールドでの戦績に言及

「ヘッドコーチ」という肩書で仕事をすることについて問われたポチェッティーノは、肩書自体は重要ではないとしつつ、試合当日の選手起用は自身が全面的に決めると明言した。「肩書は関係ない。大切なのは、あらゆる部門との意思疎通と関係性だ。日曜日のメンバーを決め、先発11人を選び、交代も決める。将来的には、チームに関するすべての主要な決定に関わりたい」と述べた。

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日曜日の対決を前に、過去の戦績から読み取れる兆しは一様ではない。暫定指揮官を含むユナイテッドの直近９人の監督のうち、就任後最初のプレミアリーグ戦で敗れたのは１人だけで、ユナイテッドは昨季アンフィールドで２－１と勝利した。一方、ポチェッティーノはトッテナムとチェルシーでの指揮を通じ、リヴァプールとの直近８試合で勝利していない。

上位半分への浮上を目指し、不安定な守備を改善へ

ポチェッティーノにとって戦術面で最も急を要する課題は、今季プレミアリーグでまだ無失点試合がない守備陣の立て直しだ。相手に許したシュート１本当たりのPKを除く期待失点はリーグワーストの0.14に上る。立ちはだかるのは４位リヴァプール。好調のFWアレクサンデル・イサク、フロリアン・ヴィルツ、コーディ・ガクポを擁し、Optaのスーパーコンピューターによる勝利確率は57.3％となっている。

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クラブ首脳陣がなお順位表の上位半分でシーズンを終えることは可能だと考える中、ポチェッティーノはオールド・トラッフォードの全員に対し、最近の苦戦にとらわれず前を向くよう求めた。「我々はここで、これまでとは違う前向きなものを生み出し、自分たちのやり方を築きたい。最も大切なのは、過去ではなく次の行動を考えることだ」と付け加えた。