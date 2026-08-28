マンチェスター・ユナイテッドの監督を務めるマイケル・キャリックが記者会見を開き、チームの最新情報や負傷者の状況、そして次の日曜日に控えるイプスウィッチ・タウン戦を前にした直近の動向について明らかにした。同試合はプレミアリーグ第2節の一戦となる。

キャリックは、今シーズン初のホーム・オールド・トラフォードでの試合に向けて意気込みを見せ、前節の躓きを払拭し勝利への軌道に戻ることへの期待を語った。ユナイテッドは前節、昇格したばかりのハル・シティに敵地で0対2で敗れていた。

金曜日の本日行われた同試合に関する記者会見の冒頭で、キャリックはチーム所属選手の状態についてメディカルの最新情報を伝え、ESPNが伝えたところによると次のように述べた。「アマド（ディアロ）は今週は出場できず、もう少し長く離脱することになる。一方でメイソン（マウント）は今週チームの練習に復帰しており、これは我々にとって非常にポジティブなことだ」

オールド・トラフォードでの次戦に関して、キャリックは全員がこの試合を心待ちにしていると強調し、こう語った。「今シーズン初のホームでの試合は、我々が大きな情熱を持って待ち望んでいる出来事だ。先週は躓いてしまったが、我々は再び良いパフォーマンスを見せて試合に勝ちたい。良い選手層を揃えており、さまざまな組み合わせを選ぶことができる。全員が出場に向けた激しい競争の中にいる」

マンチェスター・ユナイテッドの監督は、ブライトンから7000万ポンドで加入したばかりの新戦力カルロス・バレバについても触れ、その負傷の内容を説明した。「彼は軽い足首の問題を抱えており、2週間から3週間ほど離脱するかもしれない。だが我々は事前にそれを把握していたので大きな問題はなく、彼が万全になり次第、共にプレーできるのは素晴らしいことだ」

キャリックは22歳の新加入選手の能力を称え、こう語った。「彼は計り知れない能力と資質を備えており、我々にとって非常に胸躍る移籍だ。彼が持つ質と特性はチームにバランスをもたらし、さまざまな選択肢を可能にする。彼と契約できて非常に嬉しく思っている。特に、彼には将来的に見せられるものが多く残されているからだ」

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マンチェスター・ユナイテッドの監督は、U-21のユースチームがイプスウィッチに5対0で勝利したことと、若手選手JJ・ガブリエルの目を引く活躍についてコメントし、こう説明した。「ユースは非常に強力なメンバー構成で、極めて素晴らしい試合を見せてくれたと思う。質もスピリットも、試合に関わるすべてが見事だった。JJはそうした若手の一人であり、明らかに大きな才能を持っている。彼は我々と何度も練習し、常に経験を積み、踏み出す一歩ごとに段階的に適応している」

若手ディフェンダー、ハリー・アマスの今後とレンタルの可能性について、キャリックはこう述べた。「問題は常にチーム編成に関わるものであり、レンタルの選択肢を採るかどうかを見極めることだ。我々はチームの強さを維持しつつ、各選手にとって最善のものを提供しようとしている。私はハリーに非常に満足している。負傷という残念な形で終わってしまったものの、彼は素晴らしいシーズンを送った。プレシーズンの期間中に我々と共にいてくれたのは素晴らしく、彼は極めて優れたレベルを見せた。直近の試合での傑出したパフォーマンスを受けて、今後どうなるかを見守っていくことになる」