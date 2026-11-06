マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック暫定監督が、低迷する成績を背景にチームのコンディションについて語った。次節プレミアリーグ第10節で、来たる日曜日にオールド・トラッフォードでアストン・ヴィラを迎え撃つのを前にしてのことだ。

マンチェスター・ユナイテッドは開幕から9試合で7ポイントの17位に位置しており、これはプレミアリーグにおけるチーム史上最悪のスタートである。マンチェスター・ユナイテッドがイングランドリーグ全体でこれ以上に悪いスタートを切ったのは、1986-87シーズンにさかのぼる。当時はわずか5ポイントしか積み上げられず、ロン・アトキンソン監督が13試合を経て解任され、サー・アレックス・ファーガソンに交代した。

ユナイテッドのファンは、ファーガソンがクラブに到着してから40年の節目を祝っている。クラブの現代の歴史を築いた伝説的な監督だ。キャリックは金曜日に行われた記者会見でこの出来事について、「BBC」が伝えたところによると、次のように述べた。「フットボールクラブとして間違いなく祝うに値する出来事だ。これまで成し遂げられたすべての影響と成功は、彼が直接前へと推し進めてくれたものだ。私個人としては、彼の指導下で選手だった頃よりも、今の方がおそらく彼に近く、より多く話をするようになった。関係は時間とともに変化し、発展していくもので、それはごく自然なことだ。だが、彼がここに到着した瞬間から、私という一人の人間に与えた影響は計り知れないほど大きなものだった」

自身のスタートとファーガソンがマンチェスター・ユナイテッドで経験した苦しいスタートとの比較、さらに去る火曜日のチャンピオンズリーグでローマ相手に0-2から逆転し、ユナイテッドが3-2で勝利した試合についての印象を問われたキャリックは、こう語った。「さらなる比較だね。皆さんはいつも比較する何かを見つけるものだが、チームを前進させるのは我々次第だ。ローマ戦は素晴らしい夜だった。何もないところから得点を重ねた特別な夜だった。我々は非常に良いプレーをし、勝利に値したと思う。だが、まだ何も終わっていないし、これまで何も成し遂げていない。あれは我々が前進のために活かさなければならない時の一瞬にすぎず、そうした瞬間がもっと必要なのは間違いない」

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今季パフォーマンスにばらつきがある中で、マンチェスター・ユナイテッドのレベルをどこまで予測できるかについて、イングランド人指揮官はこう説明した。「ローマ戦をもう一度見返すと、前半はそれほど悪くなかったことがわかる。だが、我々が自らに不利益をもたらした瞬間があった。それこそが、我々が修正し、チームのパフォーマンスから取り除かなければならない細かなディテールだ。あちこちの小さな瞬間が試合の流れを変える。それが我々が管理しなければならないフットボールの現実だ。チェルシー戦の前半が非常に良かったのと同じことだ。この点で改善の兆しを見せていると思うし、今後それを土台に積み上げていかなければならない」

サー・アレックス・ファーガソンが就任当初に十分な時間を与えられたこと、そして現在の監督たちが長い猶予を得られているのかについて、キャリックはこう付け加えた。「フットボールは間違いなく変わり、大きく進化した。我々は目の前にある現実に対処しなければならない。比較は理解できるし、なぜそれが持ち出されるのかもわかる。だが、我々は今を生きなければならない。我々全員が、できるだけ早く試合に勝ちたいという情熱と強い思いに突き動かされている」

中盤の選手カルロス・バレバとサイドバックのパトリック・ドルグのコンディションについて、キャリックは診断結果の詳細を明かし、こう語った。「カルロスについては、今のところ離脱期間が正確にはわからないが、数週間を要する。次の国際マッチウィーク中のどこかで復帰できることはなく、それ以上の時間が必要になるだろう。一方パトリックについては、今週ごく軽めのトレーニングの一部をこなした。彼には辛抱強く接する必要がある。太ももの筋肉系の負傷で長い期間を過ごしてきたからだ。そのため、これから2週間は慎重な管理と忍耐が求められる。彼は少しずつ戻ってきている。今週末に我々とともにいられるかどうか、様子を見てみよう」