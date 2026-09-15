マンチェスター・ユナイテッドの監督を務めるマイケル・キャリックは、明日水曜日に行われるイングランド・リーグカップ「カラバオ・カップ」3回戦のブライトン戦に向けて、先発メンバーについて重大な決断に直面していることを認め、一部の選手を休ませることと、勝利のために最も準備が整った選手を起用することのバランスを取る意向を示唆した。

現在の監督にとってのタイトルの価値、そしてカップを掲げることに関係なくプレミアリーグだけで監督が評価されるようになっているのかという質問について、キャリックは本日火曜日に行われた同試合の記者会見で、クラブの公式サイトが伝えたところによると、次のように述べた。「私にとってタイトルとは、美しさであり、勝利という本物の感覚だ。それこそが我々がサッカーをし、スポーツに取り組む理由であり、間違いなく私がこのクラブに来た理由でもある。勝利のために戦うためだ。もちろん簡単なことではないが、タイトルを勝ち取り、その感情をファンに届けることは、疑いなく重要なことだ」





リーグカップでかつてサー・アレックス・ファーガソンが全選手に出場機会を与えた手法に触れ、同じ選択を取るのか、それとも主力の骨格を維持することを好むのかという点について、彼はこう答えた。「そうだね、まさにこれが我々が下さなければならない決断だ。我々は異なる大会を戦っており、これまでにも変更を加えてきた。我々にとって重要なのは試合に勝つこと、そして全員を最高の準備状態と集中力に保つために賢くメンバーをやりくりすることだ。それでも、我々は水曜日の一戦に一つの目標を持って臨む。それは勝利だ」

先の日本ダービー、いや、直近のダービーにおける不当な審判判定をどう乗り越え、そのエネルギーをブライトン戦にどう生かすかという点について、レッドデビルズの指揮官はこう強調した。「我々はそれを乗り越え、前進しなければならない。勝ち続けなければならない。現在の勝ち点は我々が望むものではなく、それを言い訳に隠れるつもりもない。今重要なのは勝利のリズムを取り戻し、その習慣を再び身につけることだ」

先の試合の出来事に対する怒りが選手たちに追加のモチベーションを与えるのかという点について、彼はこうコメントした。「選手たちはすでにそうした精神と真剣さを持っており、どんなつまずきの後にも力強く立ち直ってそれを何度も証明してきた。こうした状況は間違いなく、前進するための原動力として使える追加のモチベーションを与えてくれる」

負傷の最新状況と、アマド・ディアロおよびマタイス・デ・リフトの復帰スケジュールについて、キャリックは明かした。「アマドは数日以内の復帰にはまだ近くなく、今後の状況を見ていくことになる。一方デ・リフトはリハビリプログラムを継続しており、そのため現時点で二人の復帰に明確な時間的枠組みを設けることは好ましくない」

各テーマやニュースについては、Kooora（コーラ）のフォーラムでより深く議論することができます

そして、ルーク・ショーのブライトン戦出場の状況と身体的な準備状態について、彼はこう語った。「ブライトン戦に間に合う可能性はある。完全に確定してはいないが、ほんの数日の問題であり、それ以上ではない」

ショーが不在の場合の左サイドバックのポジションで利用可能な選択肢、とりわけパトリック・ドルグの状態については、こう説明した。「パトリックはサバハ戦で非常に素晴らしいプレーを見せ、直近の一戦でも良いものを見せてくれた。だからこそ我々は、欠員に対応するための幅広い選手層を有している。負傷は理想的なものではないが、我々はそれに適応しなければならない」

そして、新加入のカルロス・バレバの準備状態と、国際試合期間後のグループへの合流について問われると、ユナイテッドの監督はこう認めた。「そうだ、間違いなく。彼は来週のうちにグループに合流するだろう。つまり、国際試合期間の後、良好な状態でプレーする準備が整うということだ」

キャリックは最後に、バレバがチームの中盤に何をもたらせるかについて触れ、こう語って締めくくった。「彼は非常に高い質を備えた選手であり、仲間とともに戦い、参加することへの強烈な意欲を持っている。それこそが我々が彼と契約に至った理由であり、彼は中盤に必要なバランスとダイナミズムを実に見事にもたらしてくれるだろう」