イングランドのマンチェスター・ユナイテッドが戦術面での危機からの脱出を模索し、指揮官交代の動きが取り沙汰されるなか、アントニオ・コンテの名前も同クラブの候補から遠い存在ではなくなってきた。

暫定指揮官のマイケル・キャリックのもとでチームが見せた闘志はあった。チャンピオンズリーグでのローマ戦では3－2の逆転勝利を収め、プレミアリーグではアストン・ヴィラと4－4で引き分けた。しかしマンチェスター・ユナイテッドの恐るべき状況は変わらず、国内リーグの最初の10節で勝利はわずか1つにとどまり18位に沈んでいる。インターナショナルブレイクという機会を利用して指揮官を交代させるべく、クラブ首脳陣への圧力は依然として続いている。

このイタリア人指揮官は、選択肢の輪に入る可能性を高めるべく動き始めたようだ。ジャーナリストのサンティ・アウナによれば、著名な代理人のピニ・ザハビがマンチェスター・ユナイテッドの指揮官就任に関する交渉でコンテの代理を務めており、57歳のイタリア人指揮官がその任務を担う候補の1人になっているという。

アウナは自身のXのアカウントで、現時点でのコンテ起用についてはイングランドのクラブ内に一部疑念があるものの、彼はアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノとともに候補者の最終リストに名を連ねていると説明した。

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さらに、予期せぬ事態が起きない限り、マイケル・キャリックは今後数日のうちにその職を去る候補になっていると指摘した。

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