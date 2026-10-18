キャリックが前任者たちの過ちを繰り返す：マンチェスター・ユナイテッドは目を閉じたまま、また一つの失われたシーズンへと歩んでいる

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、チームの成績不振が続く中で高まる圧力に直面している。リーズ・ユナイテッドとの1-1の引き分けによって監督の将来をめぐる議論が再燃し、前任のルベン・アモリム、そしてエリク・テン・ハーグの解任と同じシナリオが繰り返されるのではないかとの懸念が広がっている。シーズンの出だしは最悪で、改善の兆しも見えない状況だ。

現在の危機は昨季に起きた事態と酷似している。アモリムは、ユナイテッドがリーズと同じスコアで引き分けてから24時間足らずで解任された。その直前には、クラブのフットボールディレクターを務めるジェイソン・ウィルコックスを激しく批判する記者会見があった。

今週キャリックに同様の決断が下されると断言できる材料はないものの、期待を裏切る結果が続く中で監督への圧力は一段と強まっている。

プレミアリーグ7節を終えて、ユナイテッドの勝ち点はわずか7。首位マンチェスター・シティとは14ポイント差をつけられている。さらにチームはカラバオカップを2季連続で1回戦で姿を消し、今季開幕から挙げた勝利は2つだけ。1つはイプスウィッチ・タウン戦、もう1つはチャンピオンズリーグでのアゼルバイジャンのクラブ相手のものだった。

「ESPN」の報道によれば、この光景は近年オールド・トラッフォードで繰り返されてきたパターンを想起させる。「つまずいた出だし、続く成績の低迷、その後にクラブ側が監督への支持を表明し、パフォーマンスの改善を待つ。そして最終的には、チームが抱える問題の根本的な解決がなされないまま、監督の解任で危機が終わる」というものだ。

キャリックは、1月にアモリムの後任として暫定的に指揮を引き継いだ後、チームをチャンピオンズリーグ復帰へと導いた功績への報酬として、今年5月に2年契約を手にした。しかし、悪い結果が続けば、その将来が危ぶまれる可能性がある。

クラブが監督交代の決断を下した場合、エディ・ハウ、アントニオ・コンテ、キーラン・マッケンナといった名前が選択肢に挙がるかもしれない。

キャリックはリーズ戦で3バックを採用し、中盤を強化することで軌道修正を試み、チームにより高い結束をもたらそうとした。

ブライアン・エンベウモが35分に先制点を挙げてユナイテッドをリードに導いたが、チームはその優位を生かすことも、リードを広げることもできなかった。そして後半開始から6分後、コーナーキックの後の守備の混乱に乗じたドミニク・カルバート・ルウィンがホームチームの同点ゴールを決めた。

戦術変更はユナイテッドに一定の守備の安定をもたらしたが、それは攻撃の有効性を犠牲にするものだった。チームは自らのスタイルを押し付けることも、試合を決めるのに十分なチャンスを作り出すこともできない姿をさらした。

加えて、タッチライン際でのキャリックの行き過ぎた落ち着きぶりも奇妙だった。パフォーマンスが落ち込む中、チームはより明確な指揮を必要としていたからだ。

一方で、監督は楽観的な姿勢を保とうと努め、記者団にこう語った。「すべてが順調だと言うつもりはない。だが時には、困難に直面したとき、それを乗り越える道を見つけなければならない。我々は出口を見つける必要がある。状況が良く見えないことは理解している。しかし、我々が良い結果を続けて出せると確信しており、そこに疑いの余地はない」

キャリックはさらに続けた。「楽観できる要素はたくさんある。我々はまだ非常に良いシーズンを送ることができると考えている」

しかし、次に控える試練は監督に多くの時間を与えないだろう。ユナイテッドは水曜日にチャンピオンズリーグでコモと対戦し、日曜日にはオールド・トラッフォードにボーンマスを迎える。この2試合の結果が、コーチングスタッフ継続についてのクラブ側の判断に影響を及ぼす可能性がある。

この出だしは1986年シーズンに起きたことと似ている。当時マンチェスター・ユナイテッドは低調な成績に苦しみ、13試合で勝ち点13を獲得した後、11月初旬に監督が解任された。その後にアレックス・ファーガソンの時代が始まり、クラブの歴史において最も輝かしい章の一つとなった。

そして40年後、ユナイテッドは改めてこの問いに直面している。「キャリックは低迷を止め、チームを正しい軌道に戻すことができるのか。それとも再び解任が繰り返され、崩壊の危機にあるシーズンを救うための新監督探しが始まるのか」