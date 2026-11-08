スペインのカルロス・アルカラスが、「マスターズ1000」パリ大会で自身初となるタイトルを獲得した。フランスの首都で行われた決勝戦でアメリカのベン・シェルトンを7-6（5）、7-5のストレートで下し、長年この大会でつきまとってきた難関を打ち破るとともに、先の全米オープン準々決勝で自身を敗退させた相手にリベンジを果たした。

アルカラスは、スペインテニス界にとって13年間続いた同大会のタイトル奪還への待望に終止符を打った。スペイン勢で最後にこのタイトルを手にしたのは2012年のダビド・フェレールであり、このスペインのシード選手はそれ以来、自国で初めてタイトルを制した選手となった。苦しいシーズンを過ごしながらも、輝かしい記録に新たな偉業を加えた。

今回の優勝は、手首の負傷から復帰して以降のアルカラスにとって3つ目のタイトルであり、先週のウィーン大会制覇に続く2大会連続のタイトルとなった。これにより今シーズンの獲得タイトル数は5つに伸び、ATPファイナルおよびデビスカップの試合に臨む前に、重要な精神的な後押しを自らに与えた。

白熱の決勝

この決勝での対戦は、アルカラスにとってリベンジの意味合いを帯びたものだった。シェルトンは先の全米オープンの準々決勝でアルカラスを破り、その歩みを止めていたからだ。しかし今回スペインの選手は、プレッシャーへの対処でより良い内容を見せ、対戦を自らの勝利で締めくくることに成功した。

第1セットは激しい競り合いとなった。アルカラスは自身のサーブに対する6度のブレークポイントをしのがなければならなかったのに対し、アメリカの対戦相手にはわずか2度のチャンスしかなかった。その後、両選手はタイブレークにもつれ込み、シェルトンのミスと決定的な場面をものにする力を生かしたスペインの選手が7-5で上回った。

第1セットを落としながらも、シェルトンは屈しなかった。第2セットでアルカラスのサーブをブレークすることに成功し、リードを奪って相手を大きなプレッシャーにさらした。しかしスペインの選手は立て直して調子を上げ、2-4のビハインドを5-4のリードへとひっくり返し、その後7-5でセットを取り、ファイナルセットを要することなく試合を締めくくった。

この勝利は、シェルトンが2027年からスペイン人コーチのフアン・カルロス・フェレーロを自身のコーチングチームに迎えると発表していたことから、さらなる重みを帯びた。これは両選手の対戦に一層の興味を添える出来事となった。

この優勝により、アルカラスはプロとしてのキャリアで29個目のタイトルを獲得し、パリで待望の偉業を成し遂げた。これまでの出場では自身の通常の実力を反映しない結果に苦しんできたが、新たなタイトルをコレクションに加え、1000ポイントのマスターズ大会のタイトル完全制覇に一段と近づいた。残るは上海大会とカナダ大会の2つのみとなった。