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ジェイミー・キャラガーは、日曜日にマンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに0-4で屈辱的な敗北を喫した試合で、マタイス・デ・リフトを「気の毒に思った」と認めた。元リヴァプールDFは、今季初先発となるオランダ人DFをこれほど激しい試合に起用したマウリシオ・ポチェッティーノの「不可解な」判断に疑問を呈している。

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ポチェッティーノ初陣、10人のユナイテッドが崩れる

ポチェッティーノにとって、ユナイテッドの指揮官としての船出は悪夢となった。アンフィールドでリヴァプールが猛攻を見せた試合は、開始13分までに大きく傾く。まず10分を迎える前に、レニー・ヨロがアレクサンデル・イサクのゴールに向かう抜け出しを阻止し、一発退場となった。

そのプレーで得たFKからドミニク・ソボスライが先制すると、フロリアン・ヴィルツがリオ・ングモハのクロスからリードを広げた。 2点目をアシストした18歳のイングランド代表ングモハは、後半に自らも得点 。終盤にはビクトル・ムニョスが4点目を加えた。

キャラガー、デ・リフトの起用に疑問

キャラガーは『Sky Sports』で、デ・リフトを今季初めて先発させたポチェッティーノの判断に疑問を呈した。「本当に奇妙な判断だと思った」とキャラガーは語った。「あまりに不可解な判断だった。彼の能力が理由ではない。これまでのキャリアで成し遂げたことや、プレーしてきたクラブを見れば、ハリー・マグワイアより優れたセンターバックだと思うからだ。

「ただ、彼は試合に出ていなかった。その状態でアウェーのアンフィールドで起用するのは、まったく適切ではないと感じた。彼は対応に追われ続けていた。実際に気の毒になり、監督に彼を下げて厳しい状況から救ってほしいと願うほどだった。

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「彼はバイエルン・ミュンヘン、アヤックス、ユヴェントスという一流クラブでプレーしてきた。いずれも世界有数のクラブだ。それだけに、あのようなプレーを見るのは……気の毒だった」

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苦しむユナイテッドに高まる降格の重圧

アンフィールドでの敗戦により、ユナイテッドのプレミアリーグでの不振はさらに深刻になった。11試合でわずか勝ち点8の19位に沈んでいる。危うい順位について問われた主将ブルーノ・フェルナンデスは、チームが自ら立て直さなければならないと認めた。「非常につらいし、とても悔しい。僕たちにとって難しい時期だが、この状況から抜け出せるのは僕たちだけだ」と語った。

ヨロの退場後に4失点したものの、フェルナンデスは重圧の中で見せたチームメートの姿勢を称えた。「結果を出したいが、今日はそれができなかった。振り返るべきことはたくさんある一方で、チームには強い気持ちも見られた」と続けた。「結果には表れないだろうが、ロッカールームにいる全員をとても誇りに思う」

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ポチェッティーノ、立て直しへ早くも正念場

厳しい初陣を終えたポチェッティーノに、失敗の余地はない。ユナイテッドを降格圏から引き上げる必要がある。リーグ戦11試合で勝ち点はわずか8。19位から浮上するため、今後のどの試合も極めて重要になる。

これほどの大敗を喫した後だけに、自信を取り戻すことが欠かせない。特に守備陣はヨロの退場に加え、試合勘を欠くデ・リフトの復帰にも苦しんだ。ポチェッティーノは、フェルナンデスが強調したチームの強い気持ちを、早急に必要な勝ち点につなげなければならない。