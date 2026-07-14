キャラガー、イングランドにメッシの弱点を指摘

ジェイミー・キャラガーは、W杯準決勝でイングランドがリオネル・メッシを封じる方法を見出すと期待する。元DFはスカイ・スポーツのコラムで、トーマス・トゥヘル監督の戦略を考察している。

カラガー氏は、アルゼンチンがボールを失った際に守備に参加しないメッシの弱点をイングランドが突くべきだと指摘。ボール保持時には39歳のゲームメーカーを封じる必要があると語る。

「メッシ対策は新しい課題ではない。彼は20年間トップでプレーし、いまだに答えは見つかっていない」とカラガー。さらに「マンマークかは分からないが、何らかの戦略が必要で、選手もそれを待っている」と結んだ。

もしトゥヘル監督がメッシへの専任マンマークを選んでも、それは恥ではないとキャラガーは言う。「相手は史上最高の選手であり、今大会でも証明している。」

「さらに、メッシの弱点を突く方法も考えるべきだ。相手ボール時には彼はやや漂うだけで、イングランドの左サイドバックが終始マークする必要はない。アルゼンチンが実質9人で守る事実をイングランドは利用できる」とアナリストは助言する。

それでもキャラガーは優劣を付けられない。「両チームに大きな差はない。クロアチア戦のように、自分たちを強いと信じる相手との試合になってほしい」

リヴァプールの元DFは、イングランドはもっと高いレベルを示せると付け加えた。勝者は、火曜にフランスまたはスペインの勝者と決勝で対戦する。