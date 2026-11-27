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チェルシーのシャビ・アロンソ監督が、守備の安定性を巡る元リヴァプールのチームメート、ジェイミー・キャラガーの批判に真っ向から反論した。キャラガーは、チェルシーの守備陣が深刻な問題を抱えており、チャンピオンズリーグ出場を目指す上で障害になりかねないと指摘していた。

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リーズ戦での大敗後もコルウィルとフォファナを擁護するアロンソ

先週末、ホームでリーズに1-4で敗れたチェルシーの守備成績に厳しい目が向けられている。この敗戦により、チェルシーは公式戦直近5試合でわずか1勝、プレミアリーグでは8位となった。

リーグ戦11試合で20失点を喫したチェルシーより失点が多いのは、コヴェントリーと、下位2チームのクリスタル・パレス、マンチェスター・ユナイテッドだけだ。リーズ戦ではレヴィ・コルウィルとウェスレイ・フォファナがコンビを組んだが、Sky Sportsの解説者キャラガーは1月の補強を訴えた。

キャラガーが統率力を疑問視、アロンソは反論

マンデー・ナイト・フットボールでキャラガーは、2人のフィジカルと統率力に疑問を呈した。「チェルシーはセンターバックに大きな問題を抱えている。1月に変えなければ、今季チャンピオンズリーグに関して自分たちがいるべきだと考える位置に到達する上で、大きな問題になる」と語り、こう続けた。「コンビとして、これでは決してうまくいかない。フィジカルが十分ではなく、真のリーダーもいないからだ」

木曜日の記者会見でこの発言について問われたアロンソは、選手たちを擁護した。「それには反対しなければならない。キャラの意見には反対だ」と述べた。「もちろん、悪い試合をすることはある。私たちはリーズ戦で良くなかった。だが、彼ら（コルウィルとフォファナ）が良いプレーをし、高い水準を示したのを私は見ている」

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「目標であり課題なのは、パフォーマンスと基本的なプレーで一貫性を保ち、手ごわい相手との試合でも水準を落とさないことだ」

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攻撃陣の輝きを損なう守備の脆さ

コール・パーマー、モーガン・ロジャーズ、ジョアン・ペドロは、出場できるときには魅力的な攻撃を支えてきた。一方、守備のミスはチェルシーの前進を妨げ続けている。アロンソは責任を認め、チームが適応するには時間が必要だと強調した。

「改善できないことに言い訳はない」とアロンソは語った。「私たちはその過程にいる。一歩ずつ前進しているが、それがチームのDNAに完全に根付くまでには時間がかかる。チームとそのパフォーマンスについては、私が全責任を負う。［ノッティンガム・フォレスト戦での改善を］口で言うだけでなく、示さなければならない。口で言うのは簡単だ。ピッチ上でのプレーが重要だ」

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「以前のような、より安定した感覚を取り戻したい。今回のことが一度きりだったと願っているし、繰り返したくはない」

フォレスト戦を前に負傷者に悩むアロンソ

金曜日のフォレスト戦は、チェルシーにとってすぐに訪れる試練だ。ただ、負傷者の影響でアロンソには選手を入れ替える余地がほとんどない。DFのリース・ジェームズ、マクサンス・ラクロワ、ヨレル・ハトは引き続き欠場するため、コルウィルとフォファナが先発を維持する見込みだ。

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主力ストライカーのジョアン・ペドロも欠場が続くという新たな痛手がある一方、MFモイセス・カイセドは出場可能との判断を受けた。