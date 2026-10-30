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ACミランは、アメリカ代表のクリスチャン・プリシッチが2031年までクラブに在籍する新たな長期契約を結んだと正式に発表した。ウインガーとして目覚ましい活躍を見せるプリシッチは、それに見合う厚遇を受け、チームに欠かせない存在となっている。

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プリシッチ、ミランとの契約延長で残留を決断

プリシッチはミランとの新たな長期契約に正式に署名した。アメリカ人アタッカーは2031年夏までイタリアのクラブに所属する契約延長にサインした。

この大型契約により、クラブで最も影響力のある攻撃陣の一人が長期にわたって残留することとなった。将来に向けて強力なチーム作りを目指す選手本人とクラブのサポーター双方にとって、今回の契約延長は大きな追い風だ。全盛期をこのクラブで過ごすと決めたことで、プリシッチのキャリアにおける次の一歩を巡る憶測にも終止符が打たれた。当面は先発メンバーの一角を担い続ける見込みだ。

優れた技術力が評価され契約延長

プリシッチは2023年7月にサン・シーロへ移籍して以来、期待を大きく上回る活躍を見せてきた。新たな環境にもすぐに順応し、瞬く間に攻撃陣に欠かせない存在となった。

クラブは契約延長を正式に発表し、主力ウイングを高く評価した。成功を支えた要素として「技術力、人間性、安定感、揺るぎない勤勉さ」を挙げている。

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共有する目標を土台にさらなる前進へ

プリシッチの貢献の大きさは、印象的な数字にも明確に表れている。クラブでの141試合で既に44得点を挙げ、アタッキングサードで脅威となる存在としての地位を確立した。ミランは今回の契約について、「近年ともに成し遂げた進歩を土台に、さらに前進するという共通の決意」を反映したものだと説明した。

クラブ首脳陣も、プリシッチほどの実力を持つ選手の残留を喜んでいることは明らかだ。クラブの公式声明でも、「さらなる向上を続け、新たな節目に到達し、クラブの歴史に記憶に残る章をさらに刻む」という双方の強い意欲が強調された。

今後のチームの成功に集中

クラブでの将来が確定したプリシッチは、ピッチ上のプレーに全力を注げるようになった。今後のシーズンでは、ウイングとして攻撃陣をけん引し、チームを前進させる役割が期待される。ミランは次戦、土曜日にセリエAでインテルとのミラノ・ダービーに臨む。