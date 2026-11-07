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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、クラブのキャプテンとして模範的なリーダーシップを発揮するフェデ・バルベルデを称賛した。ウルグアイ人MFを謙虚でプロ意識が高いと評し、ベルナベウでキャプテンマークを巻くことには大きな責任が伴うと強調した。

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バルベルデがレアル・マドリーの手本に

レアル・マドリーのMFフェデ・バルベルデが、2026-27シーズンにチームのキャプテンとして果たしている役割について、ジョゼ・モウリーニョ監督から高い評価を受けた。ウルグアイ代表のバルベルデは、レアル・マドリーが公式戦7連勝を続ける中、チームの中心的なリーダーとなっている。

モウリーニョ監督はバルベルデの成長を強調し、その献身的な姿勢と謙虚な振る舞いがチーム全体に良い影響を与えていると指摘した。

同監督は、レアル・マドリーほどのクラブを率いることには特有の重圧が伴うと強調。それを難なく受け止められる選手は少ないとした。

モウリーニョ監督、バルベルデの謙虚さとプロ意識を称賛

「一緒に仕事を始めてから、彼が素晴らしい人間であり、プロ意識が高く、謙虚で、チームメイトの友人でもあることを見てきた」とモウリーニョ監督は試合前の記者会見で報道陣に語った。

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「彼は全員にとって良い手本だ」

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「レアル・マドリーのキャプテンになったことで、彼には責任感が芽生えた。当然そうあるべきだ。レアル・マドリーのキャプテンを務めるのは簡単なことではない」とポルトガル人指揮官は強調した。

チームの結束が7連勝を支える

ピッチ内外でのバルベルデのリーダーシップは、週中に欧州での試合のためギリシャへ遠征するなど、過密な移動日程をレアル・マドリーが乗り切る上で中心的な役割を果たしてきた。

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モウリーニョ監督は、スペインへの帰着が午前3時になっても、バルベルデのようなリーダーがつくる前向きな雰囲気が、チームの高い士気を保つ助けになったと指摘した。

レアル・マドリーが国内大会と欧州大会を通じて選手の出場時間を管理する中、ウルグアイ代表MFが中盤で見せる安定感は引き続き欠かせない。

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主将バルベルデ、レアル・マドリーを率いてメスタージャでの一戦へ

レアル・マドリーがバレンシア戦で勝ち点3を目指す土曜日、バルベルデは主将としてチームを率いてメスタージャのピッチに立つ。

リーグ首位のバルセロナを追うレアル・マドリーにとって、バルベルデが中盤で戦術面の安定感を示すことが重要になる。

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モウリーニョ監督は、選手たちが次の代表活動に向かう前に勢いを維持するため、主将を頼りにしている。