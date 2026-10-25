日曜日の午後、ユナイテッドはプレミアリーグのホーム戦でAFCボーンマスに0-3で敗れた。レッドデビルズにとって、プレミアリーグ史上5番目に大差のついたホームでの敗戦だった。

「厳しい状況だ。これからどうなるのか？ 分からない」。落胆したユナイテッドのキャリック監督は試合後、『テレグラフ』によると、そう語った。「私は常に、このクラブにとって最善のことをする。それは今も変わらない。自分の仕事を愛しているし、その責任も愛している。だが、これからどうなるかは様子を見るしかない」。キャリックは、今回の新たなつまずきが自身の解任につながりかねないことを自覚している。

8試合を終えたユナイテッドは16位にとどまり、早くもトップ4から引き離される恐れがある。さらに、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでは最初の3試合のうち2試合に敗れた。

ブルーノ・フェルナンデスはキャリックの戦術を公に批判していた

そのため、キャリックの立場はますます危うくなっている。週半ばに行われたチャンピオンズリーグのコモ戦に1-4で敗れた後には、主将ブルーノ・フェルナンデスもイングランド人指揮官の戦術に公の場で疑問を呈した。これに対するキャリックの反応は、フェルナンデスをボーンマス戦で90分間ベンチに座らせ続けることだったが、効果はなかった。

それどころか、今季ここまで決して恐ろしい相手ではなかったアウェーチームが、予想外の勝ち点3を持ち帰った。38分にラヤンがドイツ人監督マルコ・ローゼの率いるチームに先制点をもたらすと、間もなくマーカス・タバーニアが追加点を挙げた（43分）。71分にエヴァニウソンが3-0とした時点で、勝負は決していた。

Getty Images

かつて2006年から2018年までユナイテッドで長くプレーしたキャリックは、1月に解任されたルベン・アモリムの後任として、まず暫定的に指揮を執った。昨季の残り期間は当初、キャリックの下でチームが素晴らしい結果を残したため、45歳の指揮官は正式に監督に就任し、2028年までの2年契約を与えられた。

マンチェスター・ユナイテッド：マイケル・キャリックの後任はユリアン・ナーゲルスマンか？

しかし今、任期途中で去らなければならない可能性がますます高まっている。ボーンマス戦の敗北後、オールド・トラッフォードのピッチを一周する姿は、かなり強く別れを思わせるものだった。その際、ファンはキャリックをたたえた。一方、サポーターの不満は選手たちにいっそう強く向けられ、ロッカールームへ引き揚げる選手たちには大きなブーイングが浴びせられた。

キャリックが退任することになれば、後任候補の一人としてユリアン・ナーゲルスマンの名前が挙がっている。39歳のナーゲルスマンは、夏の散々な結果に終わったワールドカップ後にドイツ代表監督を退いて以来、監督職に就いていない。就任すれば、ドイツ国外では初の指導者としての仕事となる。