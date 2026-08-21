「彼がすぐにでも私たちの助けになれる、という考えはもちろんある」と、オーレ・ブックは昨年5月に語っていた。 ボルシア・ドルトムントはその直前、ジョアン・ガドゥの獲得に約2000万ユーロを投じたばかりだった。オーストリアでプロ59試合の経験を持つ19歳のセンターバックにしては、ぱっと見では決して安くない金額だ。

それから3か月が経ち、見る側にはさらに多くの判断材料が加わった。その機会は十分にあった。というのも、ガドゥはすでにトレーニング初日から合流し、6試合すべてのテストマッチで3バックの右を務めたからだ。そのうち2試合ではすでに90分超、1試合では80分超プレーしている。

そこで見せたものは、多くの場面で印象的だった。まず目を引くのは、ガドゥの身体能力と強さだ。フランス人の彼は、この若さですでに本物のフィジカルを備えた存在と言える。少し大げさに言えば、ガドゥは本当に守備をしているというより、相手の前に立ちはだかり、そのまま跳ね返しているような印象すらある。

Getty Images

ジョアン・ガドゥは守備でもビルドアップでも説得力を示した

加えて、時速約34キロという十分に優れたスピードも備えている。これはBVBのプレーにおいて、ほかではやや不足している要素でもある。ガドゥはテストマッチでいくつもの走力勝負を制した。フィジカルの強さと合わせて、守備という本業においては非常に攻略しづらい存在だった。

ボールを持った場面でも、ガドゥは自らの大きな成長ポテンシャルをすでにうかがわせている。何度も巧みにドリブルで持ち出し、プレッシングを受けても落ち着いてボールを保持し、低い弾道のビルドアップのパスで味方をライン間へ差し込もうとしていた。

こうしたガドゥの縦への意識を持った組み立ては、前所属クラブのレッドブル・ザルツブルクですでに身につけているものだ。U-19代表で8試合に出場しているこの選手は、同クラブでパス成功率ほぼ90パーセントを記録し、1試合平均では50本以上のパスを出していた。ドルトムントでもプレーのアプローチは同じであり、同様の数字が期待できる。

Getty Images

ジョアン・ガドゥ、BVBで先発定着へ好スタート

もっとも、BVBのユニフォームを着た姿ですでに見えているように、ガドゥはパスの場面で時にやりすぎることもある。そういう場面では、より高いリスクを取って次の局面の3分の1へ進め、ボールを失うよりも、シンプルな選択肢のほうが望ましい。そこはまだ判断の改善が必要だ。一方で、ニコ・コバチ監督の下、ビルドアップの出だしであまりにもしばしばアイデア不足に陥っていたボルシアにとって、後方から何かを試み、ラインを破るパスを持つ選手がガドゥという形で存在するのは朗報でもある。

純粋な迫力、スピード、そしてパス能力というこの組み合わせによって、ガドゥは加入直後からさらなる期待を抱かせている。しかもこの時期、先発への道は追い風を受けている。というのも、ニコ・シュロッターベックとエムレ・ジャンという2人の有力なライバルが、依然として長期離脱中だからだ。とりわけ後者は、秋に前十字じん帯断裂から復帰しても、継続的に出場時間を得るのは難しいかもしれない。

そのため現時点では、3バックは自然と決まってくる。左にラミ・ベンセバイニ、中央にヴァルデマール・アントン、右にガドゥだ。シュロッターベックが戻れば、理想的なシナリオでは本来ベンセバイニのポジションに入るべきだろう。そうすれば、強力な左足を生かし、ビルドアップでの能力を最大限に発揮できるからだ。

Getty Images

バイエルンとのスーパーカップがジョアン・ガドゥ最初の本格テストに

そう考えると、今後数か月のガドゥの見通しは多くの面で良好だ。安定してパフォーマンスを続けられれば、ほかの著名な新戦力の陰にやや隠れているこの若手は、すぐにドルトムントの重要な一員になるかもしれない。

そのガドゥにとって、最初の本当の試金石が今度の土曜日にやってくる。フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップで、王者バイエルン・ミュンヘンが乗り込んでくる。そこで彼は、おそらくルイス・ディアスとより頻繁に対峙することになりそうで、ハリー・ケインもガドゥの周辺に時折顔を出すには十分な出場時間を得るだろう。

とりわけ右サイドでの直接対決では、格上の相手に対してガドゥのポジショニングがどれほど早く限界を迎えるのかが見えてくるだろう。すでに何度か、あまりに簡単におびき出され、かなり不用意に自分の位置を離れてしまう場面があった。その背後に生まれたスペースは、ガドゥもその高いスピードをもってして埋め切れなかった。

IMAGO

BVBのジョアン・ガドゥ「その時間を試合で使うこともできる」

「もちろん19歳の選手で、新しいリーグに移り、さらに少し大きなクラブへ来たわけだ」と、スポーツディレクターのブックは昨年5月にこう落ち着いて語り、ガドゥが今まさに適応のプロセスを始めたことをあらためて思い起こさせた。その道のりには、疑いなく浮き沈みが伴うことになる。

今、彼の前には扉が開かれている。好パフォーマンスを重ねるたびに、ガドゥはますます欠かせない存在になっていく。ここまでのスタートは極めて順調だ。そもそも、彼を長い目で見るべき単なるチャレンジャーとみなしているわけではないことは、ブックがすでに否定している。「もちろん必要な時間は与える。だが、その時間を試合で使うこともできる、という考えでもある」

ジョアン・ガドゥ：これまでのキャリア成績一覧