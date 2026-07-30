「キャスパー・テングステットは早くもフェイエノールトを去る可能性があるが、大きな障害が一つある」

キャスパー・テングステットにシアトル・サウンダーズFCが関心を示しているようだ。MLSの同クラブを継続的に取材するアメリカ人記者ニコ・モレノ氏が、Xで伝えた。ただし、アメリカのリーグにおける規定により、同FWはひとまずフェイエノールトに残留する可能性がある。

シアトル・サウンダーズは現在、いわゆる「デジグネイテッド・プレーヤー」の枠を登録メンバー内に確保していない。MLSのクラブは、給与と移籍金の面で予算を超える選手を最大3人まで獲得できる。

給与と移籍金は、MLSが適用する厳格なルールの範囲内に正確に収まる必要がある。加えて、フェイエノールトとデンマーク人ストライカーの獲得で実際に合意に至るかどうかも不透明だ。

テングステットは昨夏、600万ユーロでベンフィカから獲得された。デ・カイプでの1年目は、エールディヴィジ得点王の上田綺世の存在もあり、決定的な成功とはならなかった。

デンマーク出身のこのFWは、フェイエノールトと2029年夏までの契約を結んでいる。MLSウエスタン・カンファレンスで8位につけるシアトル・サウンダーズでの挑戦を、テングステットがどう捉えているかは不明だ。

また、フェイエノールトが今このタイミングで再び同選手を売却したいと考えているかどうかも疑問だ。というのも、上田が夏の移籍市場終盤の数週間で、なおもヨーロッパのトップリーグへ移籍する可能性があるためだ。