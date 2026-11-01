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ライブ
Kimi AntonelliGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

キミ・アントネッリがF1世界王者に！イタリア人が73年ぶりに王座を獲得

イタリア

20歳のイタリア人ドライバーがメキシコGPでタイトルを獲得

アンドレア・キミ・アントネッリのF1世界王座への長い道のりが、ついに終わった。アンドレア・キミ・アントネッリメルセデスの20歳のドライバーで、メキシコシティ・グランプリで世界王座獲得を決めた。スタート時の接触事故で10秒のペナルティーを受け、6位に終わったチームメートのジョージ・ラッセルに対するランキング上の大きなリードを守り、レースを3位で終えた。今季また一つ表彰台を重ね、この結果によって世界王座を手にした。

アントネッリにとって、これは極めて重要な勝利だ。イタリア人ドライバーがタイトルを獲得するのは1953年以来であり、73年前にアルベルト・アスカリがフェラーリのマシンで2連覇を達成して以来となる。一方、アントネッリが王座に就いたのはメルセデスのマシンでだ。今季はまさに無敵の速さを誇り、コンストラクターズランキングでも優勝目前に迫っている。

世界選手権の残り5戦で、アントネッリが王座に輝いた。獲得ポイントは380。このレースに勝ったフェルスタッペンが261ポイントで2位に浮上し、259ポイントのルイス・ハミルトンが続く。理論上、王座獲得に向けた最後の障壁だったジョージ・ラッセルは250ポイントにとどまり、245ポイントのルクレールが5位につけている。

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