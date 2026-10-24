20歳のイタリア人、アントネッリは米テキサス州オースティンで行われた予選で1分34秒035の最速タイムを記録し、今季7度目のポールポジションを獲得した。シーズン第18戦（中央ヨーロッパ時間21時開始）で、アントネッリには初のタイトル獲得のチャンスがある。「いい感触だ！」と無線でピットに伝えた。

アントネッリは、マレーシアとシンガポールでの直近2レースを制していた好調のマックス・フェルスタッペンに0.2秒弱の差をつけた。フェルスタッペンが2番手、レッドブルのチームメートであるアイザック・ハジャーが3番手に入った。

フェラーリにとっては期待外れの予選となった。練習走行では好調だったものの、シャルル・ルクレールは4番手にとどまり、歴代最多の世界王座獲得回数を誇るルイス・ハミルトンが5番手。もう1台のメルセデスに乗るジョージ・ラッセルも6番手と振るわなかった。

メルセデスは週末の出だしに苦戦

アウディはチームワークの良さを見せた。ガブリエル・ボルトレートはエンジンに関するペナルティーにより、日曜日の決勝を最後尾からスタートしなければならないため、ドイツ人のチームメート、ニコ・ヒュルケンベルクにスリップストリームを与えた。それでもヒュルケンベルクは11番グリッドにとどまった。

メルセデスは練習走行での手応えがまちまちのまま予選に臨んでいた。メルセデスのモータースポーツ責任者、トト・ヴォルフはSkyに対し、「1、2カ所のコーナーでラップ全体が台無しになっている」と話していた。そこで過熱したタイヤは、最終セクターでも回復しないという。フロントウイングのセッティングも「うまくいかなかった」としていた。

しかし、Q3ではそうした問題は見られなかった。アントネッリは早々に暫定トップタイムを記録し、ポールポジション獲得に向けて高い基準を示した。 ライバルたちは最後のアタックでもそのタイムに届かなかった。

キミ・アントネッリがオースティンで世界王者になる条件は？

アントネッリ（340ポイント）は今季第18戦で、史上最年少の世界王者に輝く可能性がある。ランキング2位のラッセルとの差は102ポイント、ハミルトンとの差は111ポイント。シーズン終了まで残り6戦で、獲得できるポイントは最大150ポイントだ。アントネッリが前倒しで世界王座を決めるには、日曜日の決勝で優勝し、同時にラッセルが9位以下、ハミルトンが5位以下に終わる必要がある。