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バイエルン・ミュンヘンの主将ヨシュア・キミッヒが、土曜日にフォルクスパルクシュタディオンで行われたブンデスリーガ第11節ハンブルガーSV戦で退場処分を受け、チームメイトに謝罪した。試合はスコアレスドローに終わった。

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ドイツ代表MFは自身の行為が大きな過ちであり、弁解の余地はないと認めたうえで、チームメイトのジャマル・ムシアラが負った新たな負傷についても言及した。

バイエルンは44分に大きな痛手を負った。キミッヒがハンブルガーSVのアレクサンダー・ロッシング＝レリセトに押されたあと、相手の髪を引っ張ったとして、VARによる確認の末、バスティアン・ダンケルト主審が一発レッドカードを提示したのだ。

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キミッヒは試合後、メディアに対して次のように語った。「大きな過ちだった。まったく正当化できない。1時間経った今でも、なぜあんなことをしたのか理解できない。まったく必要のないことで、本当に愚かだった。チームに謝らなければならない」

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バイエルンの主将はさらに「今、自分たちが置かれている全体的な状況を考えれば、僕がしたことはまったく正当化できない」と続けた。

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「チームに謝らなければならない。何が起きたのか、本当に説明できない。非常に愚かな行為だったが、それでも勝ち点1を獲得できたことはうれしい。普段の僕はこういうことをしない」

「試合中、あの選手との間に接触や言い争いなどは一切なかった。何が起きたのか説明できればよかったのだが、自分自身でも理解するのが難しい」

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ムシアラの負傷

また、キミッヒはチームメイトのジャマル・ムシアラが負った新たな負傷についても言及し、苦しい時期を過ごす同僚への思いを語った。

バイエルンのMFは「彼にとっては間違いなく打ちのめされるような出来事だ。数日前にも言ったが、彼がこの18カ月間でどんな時期を過ごしてきたかを考えてみてほしい」と語った。

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「僕たちにできるのは、彼のそばに寄り添い、できる限りの形で支えることだけだ」

キミッヒはさらにこう続けた。「現時点で彼にどんな計画が立てられているのか、あるいは数日間チームを離れて完全に頭をリフレッシュできるのかどうかは、正確にはわからない。負傷の程度や離脱期間もわからない。僕たちは常に彼のそばにいようとしているし、もちろん早く回復することを願っている」

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不振が続くバイエルン・ミュンヘン

バイエルンはこれで3試合連続で白星から遠ざかった。ブンデスリーガでケルンと1－1で引き分け、続くチャンピオンズリーグではフランスのリールに1－2で敗れていた。チームは多くの離脱者、とりわけ攻撃陣の欠場に苦しんでいる。

この結果、バイエルンは勝ち点を23に伸ばしてブンデスリーガ2位につけている。首位ボルシア・ドルトムントとの差は1ポイントで、ドルトムントは1試合未消化となっており、明日の日曜日にジグナル・イドゥナ・パルクでバイエル・レヴァークーゼンを迎え撃つ。

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一方のハンブルガーSVは勝ち点を13に伸ばし、ブンデスリーガ12位となっている。