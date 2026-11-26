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ジョシュア・キミッヒが、ジャマル・ムシアラの健康状態と契約状況を巡る公の発言について、バイエルン・ミュンヘン首脳陣を厳しく批判した。チャンピオンズリーグで苦しい夜を過ごした後、MFは首脳陣の最近の対応を「バイエルンらしくない」と評した。

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リール戦敗戦後、キミッヒがムシアラを擁護

敵地でのリール戦で チャンピオンズリーグを1-2で落とした 後、キミッヒはクラブ首脳陣のムシアラへの対応を率直に批判した。マヌエル・ノイアー不在の中で主将を務めた31歳のMFは、若いチームメイトの健康状態や金銭面の状況が公の場で論じられていることに理解できない様子を示した。特に、ムシアラが抱える神経系の健康問題について最近、公に語られたことを念頭に、首脳陣からの発言に明らかな不満を示した。

ベテランMFは、こうした公の発言によってクラブの伝統的な価値観が損なわれていると指摘した。「私に理解できないのは、 これを公の場で伝えるやり方だ 。絶対にあってはならない！選手を犠牲にしてこんなことをするなんて。もちろん、クラブは常に最優先で、選手よりも大きな存在だ。それでも、一人の人間より大きな存在ではない。これは絶対に許されないし、バイエルンらしくもない！」と語った。発言は『BILD』が伝えている。

キミッヒ、バイエルンでの出来事に「理解できない」

キミッヒは失望を隠さなかった。最近の出来事は、自身がバイエルンで受けてきた強い支えとは対照的だという。直近の自身を取り巻く状況でクラブ独自の文化を繰り返し称賛してきたMFにとって、今回の一件は、バイエルンが大切にしていると語るものから大きくかけ離れている

「特に今の時期、私はこのクラブがとても、とても特別だと何度も強調してきた。私自身の状況でも、とても、とても特別だった。『ああ、 この『ミア・ザン・ミア』の精神が実践されている 』と感じられたんだ。だから今回のことは、もちろんこのような形で起きてはならないことで、私にはまったく、まったく理解できない」とドイツ代表MFは続けた。

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選手の健康と給与を巡る公の発言

発端となったのは、ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンら幹部の発言だ。この2週間、3人はムシアラが神経系の病気とその後の投薬を経て、世界トップクラスのレベルに戻れるかどうかを公の場で疑問視していた。ルンメニゲはさらに、23歳のムシアラが以前の調子を取り戻せなければ、クラブは減給について話し合う必要があるとまで示唆した。

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キミッヒは、パフォーマンスへの批判はプロサッカーでは当たり前だが、健康や個人的な問題は厳密に内部で扱うべきだと考えている。「私たち選手のパフォーマンスについてなら、いつでも批判していいと思う。それはまったく正当なことで、私たちも受け止めなければならない。それもこの世界の一部だ。ただ、今回は別の問題についてだった。そういうことは、内部で同じテーブルについて話し合うべきで、公の場で解決しようとするべきではないと思う。特にバイエルン・ミュンヘンのように、家族であることや、結束することを大切にしているクラブではなおさらだ。特に今の時期だったので、本当に驚いた」と説明した。

若きスターへの全面的な支持

周囲が騒がしい中でも、キミッヒはムシアラがその影響の多くから守られており、腓骨骨折や筋断裂など、最近の負傷による苦難を乗り越えるために懸命に取り組み続けていると確信している。クラブ首脳陣から回復期間中に大きなプレッシャーをかけられているにもかかわらず、若きアタッカーは今もサッカーを楽しめているとキミッヒは語った。

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熱のこもった擁護の最後に、ドイツサッカー連盟（DFB）主将はチーム全員がムシアラを支えていると明言した。「ジャマルには私たちが100％ついている！クラブ内でも彼は支えられていると確信している。違うように受け取れる発言をした人がいたとしてもだ。チームも、幹部も、クラブも、私たち全員が100％彼を支えていると、ジャマルが感じてくれていることを願う」とキミッヒは締めくくった。